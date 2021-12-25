https://tr.sputniknews.com/20211225/limak-filarmoni-orkestrasindan-istanbulda-yeni-yil-konseri-1052103796.html

Limak Filarmoni Orkestrası’ndan İstanbul’da yeni yıl konseri

Limak Filarmoni Orkestrası’ndan İstanbul’da yeni yıl konseri

Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yıl konserlerinin ikincisini İstanbul’da gerçekleştirdi. Etkinlikte söz alan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir “Eğer biz bugün... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T10:40+0300

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yaşam

yılbaşı

orkestra

limak holding

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Limak Filarmoni Orkestrası, yeni yılı kutlamak amacıyla organize edilen konser dizisinin ikincisi İstanbul’da gerçekleştirdi. ‘Limak Filarmoni Orkestrası Operanın Yıldızlarıyla’ adı verilen konser İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleşti.Şef Francesco Ivan Ciampa orkestra şefliğini üstlendiği konserde, Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü, tenor Murat Karahan ve soprano Anna Pirozzi de sahnedeydi.Konserde P.I. Tchaikovsky’den Nutcracker, Waltz of the Flowers, J. Strauss’dan Die Fledermaus, Gianni Schicchi’den O Mio Babbino Caro gibi eserlere yer verildi.‘Bugün bu konserdeyse bunu Ulu Önder Atatürk’e borçluyuz’Etkinlikte söz alan Limak Vakfı Başkanı Ebru Özdemir “Biz konserleri, alkışları, şarkılarla eğlenmeyi hüzünlenmeyi çok özledik. Araya 2 yıl girse de neyse ki yeniden bir aradayız. Bu zor zamanlar gerçekten geçecek. Ama bunu başarabilmek için hepimizin çaba göstermesi, sanata katkıda bulunması gerekiyor. Çünkü sanatsız kalmış bir toplumun, yaşam damarlarından biri kesilmiş demektir. Yeni yılın iyileşeceğimiz bir yıl olmasını diliyorum” diye konuştu .Özdemir, konuşmasında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e de yer vererek “Eğer biz bugün bir aradaysak bunu en başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kurduğu Cumhuriyet’e borçluyuz. Onu bir kez daha burada sevgi ve özlemle anıyoruz” ifadelerini kullandı.Limak Filarmoni Orkestrası, Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla 2017 yılında kurulmuştu.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yılbaşı, orkestra, limak holding