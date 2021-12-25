https://tr.sputniknews.com/20211225/rusya-yeni-nesil-armata-tanklarinin-seri-uretimine-basliyor-1052108696.html

Rusya, yeni nesil armata tanklarının seri üretimine başlıyor

Rusya, yeni nesil armata tanklarının seri üretimine başlıyor

Rusya'nın devlet savunma sanayii şirketi Rostec, yeni Armata T-14 tanklarının seri üretimine başlamakta olduklarını açıkladı. T-14, İkinci Dünya Savaşı sonrası... 25.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-25T15:19+0300

2021-12-25T15:19+0300

2021-12-25T15:19+0300

savunma

rusya

armata tankı

tank

rostec

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Rostec Genel Müdür Yardımcısı Vladimir Artyakov, Rossiya-24 televizyonuna demecinde, “Savunma Bakanlığı’na tedarikini yaptığımız güçlü projelerden birinin T-14 tankı olduğunu söyleyebilirim. Dünyada herkes bu tanktan bahsediyor. Bu tankın seri üretimini başlatıyoruz” dedi.Rostec Genel Müdür Yardımcısı, seri üretimine 2019’da başladıkları beşinci nesil Su-57 jetlerine ilişkinse, “Bu uçaklar tamamen yeni teknolojilerle üretilmiş tamamen yeni araçlar. Dünyada benzerlerinin olmadığını söyleyebiliriz ifadelerini” kullandıRostec yetkilisi, şirket olarak devletin üretim siparişlerini yüzde 100 oranında tamamlama seviyesine yaklaştıklarını da belirtti ve “Bu önceki dönemlerde nadiren gerçekleşen bir durumdu. Umuyorum ki Savunma Bakanlığı da ürünlerimizden memnun kalır” diye ekledi.Rusya Savunma Bakanlığı’nın cephanesinde 2023’ten sonra 40’ı aşkın Armata T-14 tankının bulunması bekleniyor. T-14, İkinci Dünya Savaşı sonrası geliştirilmiş olan tek üçüncü nesil tank sayılıyor.

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rusya, armata tankı, tank, rostec