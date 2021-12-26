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https://tr.sputniknews.com/20211226/akdenizde-55-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1052139423.html
Akdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T22:13+0300
2021-12-26T22:27+0300
afad
akdeniz
deprem
türkiye
muğla
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk depremden yaklaşık dört saat sonra, aynı noktada 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
türkiye
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afad, akdeniz, deprem, muğla, datça

Akdeniz’de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

22:13 26.12.2021 (güncellendi: 22:27 26.12.2021)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4,9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. İlk depremden yaklaşık dört saat sonra, aynı noktada 5,5 büyüklüğünde bir deprem daha yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.59'da merkez üssü Akdeniz olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 35,10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlenirken merkez üssünün Muğla'nın Datça ilçesine 177,23 kilometre mesafede bulunduğu bildirildi.
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