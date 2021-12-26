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Elazığ'da yaban keçilerinin sayısında artış gözlemlendi
Elazığ'da yaban keçilerinin sayısında artış gözlemlendi
Elazığ'da, korunmalarına ve rehabilitelerine yönelik yapılan envanter çalışmasında yaban keçisi sayısında artış olduğu gözlemlendi. 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T21:33+0300
2021-12-26T21:33+0300
yaşam
türkiye
elazığ
yaban keçisi
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şube Müdürlüğünce, 2021 yılının son ayında kent genelindeki avlaklarda, nesli tehlike altındaki yaban keçilerine yönelik envanter çalışması yapıldı.Kent kırsalında gerçekleştirilen çalışmalara Elazığ Valisi Ömer Toraman ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, DKMP Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik de katıldı.Envanter çalışmalarında tespit edilen yaban keçisi sürüleri uzaktan fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Çalışma kapsamında bölgedeki bazı noktalara yerleştirilen fotokapan görüntüleri de incelendi. İncelemeler sonucunda yaban keçisi popülasyonunda artış olduğu tespit edildiYaban hayatının korunması, rehabilitesi, planlanması ve yönetiminde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında yer alan ve popülasyonun belirlenmesi anlamına gelen yaban keçilerini izleme ve envanter çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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türkiye, elazığ, yaban keçisi

Elazığ'da yaban keçilerinin sayısında artış gözlemlendi

21:33 26.12.2021
© AA / DKMPElazığ'da, yaban keçilerinin korunması ve rehabilitesi için yapılan envanter çalışmasında türde artış olduğu gözlemlendi.
Elazığ'da, yaban keçilerinin korunması ve rehabilitesi için yapılan envanter çalışmasında türde artış olduğu gözlemlendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© AA / DKMP
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Elazığ'da, korunmalarına ve rehabilitelerine yönelik yapılan envanter çalışmasında yaban keçisi sayısında artış olduğu gözlemlendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şube Müdürlüğünce, 2021 yılının son ayında kent genelindeki avlaklarda, nesli tehlike altındaki yaban keçilerine yönelik envanter çalışması yapıldı.
Kent kırsalında gerçekleştirilen çalışmalara Elazığ Valisi Ömer Toraman ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, DKMP Elazığ Şube Müdürü Hüseyin Çelik de katıldı.
Envanter çalışmalarında tespit edilen yaban keçisi sürüleri uzaktan fotoğraflanarak kayıt altına alındı. Çalışma kapsamında bölgedeki bazı noktalara yerleştirilen fotokapan görüntüleri de incelendi. İncelemeler sonucunda yaban keçisi popülasyonunda artış olduğu tespit edildi
Yaban hayatının korunması, rehabilitesi, planlanması ve yönetiminde en fazla ihtiyaç duyulan konuların başında yer alan ve popülasyonun belirlenmesi anlamına gelen yaban keçilerini izleme ve envanter çalışmalarının devam edeceği belirtildi.
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