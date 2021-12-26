İran'da 'Büyük Peygamber-17' tatbikatı: İsrail nükleer tesisinin temsili maketi vuruldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla 'Büyük Peygamber-17' adıyla tatbikat düzenledi. Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim ve Fars haber ajanslarının haberlerinde, tatbikatta İsrail Dimona Nükleer Tesisi'nin temsili maketinin 16 balistik füze ve 5 intihar İHA'sıyla vurulduğuna ilişkin görüntülere yer verildi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı oyalama stratejisine karşı yakında açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 'İran nükleer tehdidinin bir anlaşma olsun ya da olmasın kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi' gerektiğini ifade etti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise dün yaptığı açıklamada ülkesine yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini ve bunun dengeleri değiştireceğini söyledi.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği askeri tatbikatta İsrail'in Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketini 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla 'Büyük Peygamber-17' adıyla tatbikat düzenledi.
Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim ve Fars haber ajanslarının haberlerinde, tatbikatta İsrail Dimona Nükleer Tesisi'nin temsili maketinin 16 balistik füze ve 5 intihar İHA'sıyla vurulduğuna ilişkin görüntülere yer verildi.
A high-resolution video of the IRGC's simulated attack against Israel's Dimona nuclear facility, or what Iran calls "WMD production center", during the recent wargames in southern Iran pic.twitter.com/OyB925NPtf
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı oyalama stratejisine karşı yakında açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 'İran nükleer tehdidinin bir anlaşma olsun ya da olmasın kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi' gerektiğini ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise dün yaptığı açıklamada ülkesine yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini ve bunun dengeleri değiştireceğini söyledi.