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İran'da 'Büyük Peygamber-17' tatbikatı: İsrail nükleer tesisinin temsili maketi vuruldu
İran'da 'Büyük Peygamber-17' tatbikatı: İsrail nükleer tesisinin temsili maketi vuruldu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği askeri tatbikatta İsrail'in Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketini 16 balistik füze ve 5 insansız hava... 26.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-26T16:05+0300
2021-12-26T16:07+0300
dünya
israil
iran
benny gantz
tatbikat
ibrahim reisi
maket
isaac herzog
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla 'Büyük Peygamber-17' adıyla tatbikat düzenledi. Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim ve Fars haber ajanslarının haberlerinde, tatbikatta İsrail Dimona Nükleer Tesisi'nin temsili maketinin 16 balistik füze ve 5 intihar İHA'sıyla vurulduğuna ilişkin görüntülere yer verildi. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı oyalama stratejisine karşı yakında açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 'İran nükleer tehdidinin bir anlaşma olsun ya da olmasın kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi' gerektiğini ifade etti.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise dün yaptığı açıklamada ülkesine yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini ve bunun dengeleri değiştireceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211225/iran-cumhurbaskani-reisi-irana-yonelik-her-turlu-dusmanca-harekete-cevap-verilecek-1052114330.html
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israil, iran, benny gantz, tatbikat, ibrahim reisi, maket, isaac herzog

İran'da 'Büyük Peygamber-17' tatbikatı: İsrail nükleer tesisinin temsili maketi vuruldu

16:05 26.12.2021 (güncellendi: 16:07 26.12.2021)
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYİran- Tatbikat
İran- Tatbikat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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İran Devrim Muhafızları Ordusu, gerçekleştirdiği askeri tatbikatta İsrail'in Dimona Nükleer Tesisinin temsili maketini 16 balistik füze ve 5 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, 20-24 Aralık'ta Basra Körfezi'nde kara, hava ve deniz kuvvetlerinin katılımıyla 'Büyük Peygamber-17' adıyla tatbikat düzenledi.
Devrim Muhafızları'na yakın Tasnim ve Fars haber ajanslarının haberlerinde, tatbikatta İsrail Dimona Nükleer Tesisi'nin temsili maketinin 16 balistik füze ve 5 intihar İHA'sıyla vurulduğuna ilişkin görüntülere yer verildi.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz 20 Aralık'ta İran'ın ekonomik zorluklar nedeniyle elinin zayıf olduğunu ve nükleer müzakerelerde uyguladığı oyalama stratejisine karşı yakında açık ve gizli eylemlerin genişletileceğini söylemişti. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 22 Aralık'ta yaptığı açıklamada, 'İran nükleer tehdidinin bir anlaşma olsun ya da olmasın kalıcı olarak etkisiz hale getirilmesi' gerektiğini ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise dün yaptığı açıklamada ülkesine yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verileceğini ve bunun dengeleri değiştireceğini söyledi.
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2021
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İran'a yönelik her türlü düşmanca harekete cevap verilecek
Dün, 20:05
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