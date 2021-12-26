https://tr.sputniknews.com/20211226/taliban-erkek-refakatci-olmadan-kadinlarin-uzak-mesafeye-seyahatlerine-yasak-getirdi-1052140270.html

Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uzak mesafeye seyahatlerine yasak getirdi

Taliban, kadınların erkek refakatçi olmadan uzak mesafeye seyahatlerine yasak getirdi

Afganistan'da Ağustos ayında iktidarı ele geçiren Taliban, ülkedeki kadınların yanlarında erkek refakatçi bulunmadan uzak mesafeye seyahat etmelerini... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T23:14+0300

2021-12-26T23:14+0300

2021-12-26T23:15+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

taliban

kadın hakları

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Taliban'ın İyiliğe Davet ve Kötülükten Men Etme Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Afgan kadınlara yönelik yeni kuralların yürürlüğe girdiği belirtildi. Yeni düzenlemeye göre, kadınların yanlarında bir erkek aile üyesi olmadan 72 kilometreden uzağa seyahat etmeleri yasaklandı.Bakanlık Sözcüsü Sadık Akif Muhacir, "Kısa mesafeler dışında kadınlarımız tek başlarına başörtüsü takmadan seyahat etmemelidir. 72 kilometreden fazla seyahat eden kadınlara, yakın ve erkek bir aile üyesi eşlik etmelidir" dedi.Taliban daha önce de Afgan kadınların kamu görevlerine dönmelerine ve kız çocuklarının ortaokul eğitimlerine kısıtlama getirmişti.Yeni düzenlemeler çerçevesinde ayrıca, halktan otomobillerinde müzik çalmamaları istendi. Geçtiğimiz haftalarda Bakanlık, Afganistan'daki televizyon kanallarına gönderdiği yazıda, yayınlanan dizi ve televizyon programlarında kadın oyuncuların yer almaması gerektiğini bildirmişti. Bakanlık televizyona çıkan kadın gazetecilere de başörtüsü giymeleri çağrısında bulunmuştu.Bakanlık Sözcüsü Muhacir ayrıca, toplu taşıma araçlarını kullanan kadınların tesettür kurallarına riayet etmelerinin zorunlu olacağını duyurdu. Barış Bakanlığı ve Parlamento İşleri Bakanlığı kaldırıldıTaliban geçici hükümetinin Sözcü Yardımcısı Bilal Kerimi, basına yaptığı açıklamada, eski yönetimde bulunan Barış ve Parlamento İşleri Bakanlıklarının kabine listesinden çıkartıldığını söyledi.Ayrıca önceden bulunan Bağımsız Seçim ve Seçim Şikayet Komisyonlarının da kapatıldığını ifade eden Kerimi, bu komisyonların lazım olduğu zaman tekrar açılacağını belirtti.Kapatılan bakanlık ve komisyonlarda çalışan memurların durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.Öte yandan, Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.

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afganistan, taliban, kadın hakları