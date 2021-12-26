https://tr.sputniknews.com/20211226/thyden-george-clooney-aciklamasi-reklam-teklifimiz-olmadi-1052133471.html

THY'den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

THY'den George Clooney açıklaması: Reklam teklifimiz olmadı

Türk Hava Yolları'nın reklamda oynaması için George Clooney'e teklif götürdüğü ancak ünlü yıldızın 'ret' yanıtı verdiği iddia edilmişti. THY Başkanı İlker... 26.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-26T16:29+0300

2021-12-26T16:29+0300

2021-12-26T16:32+0300

george clooney

türk hava yolları

yaşam

reklam

teklif

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Hollywood yıldızı George Clooney, aralık ayının başlarında İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'ülkenin rejimi ve insan haklarına bakışı yüzünden' 35 milyon dolarlık bir anlaşmayı reddettiğini açıkladı. Günler sonra Clooney'in reddettiği reklam filminin Türk Hava Yolları (THY) olduğu iddia edildi. İddialar üzerine bir açıklama yapan Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, dedi. 'Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama...'İddialar üzerine bir açıklama yapan THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, şu ifadeleri kullandı:"George Clooney severim, çok iyi bir oyuncudur, çok iyi filmleri vardır. Kendisine gerçekten şahsi olarak hayranlık duyarım ama hiçbir şekilde George Clooney reklamımızda oynatalım diye girişimimiz yok olmadı da.Konuşulan astronomik ücretler zaten dünyadaki bu tür yapılan anlaşmalara aykırı. Biz Türk Hava Yolları olarak dünyada birçok önemli reklam yıldızı veya önemli yüzle anlaşmaları olan, uluslararası reklamlar konusunda ödüller almış bir şirketiz.Bizim gibi şirketler sektör rayiçleri üzerinde bir anlaşma yapmayız. George Clooney ismiyle resmi olarak hiç ilgilenmedik hiçbir böyle teklifimiz olmadı."

https://tr.sputniknews.com/20200127/kobe-bryant-thynin-kuresel-marka-elcisi-olmustu-bizlere-kattiklarini-asla-unutmayacagiz-1041260887.html

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george clooney, türk hava yolları, reklam, teklif