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Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın
Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör' teftişi başlatmasına ilişkin olarak, iktidara göndermede bulundu... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T06:58+0300
2021-12-27T06:58+0300
politika
ibb
içişleri bakanlığı
canan kaftancıoğlu
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İçişleri Bakanlığı'nın bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını açıklamasının ardından Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi. Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım. Biz çalışacağız siz #Gideceksiniz #AzKaldı"Özgür Özel'den tepkiCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararına ilişkin, "160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun" dedi."Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun."Özkoç: YargılanacaksınızCHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "İBB’yi yedirmeyiz. Millet iradesine düşmanlara geçit yok! @RTErdogan KAÇAMAYACAKSINIZ! YARGILANACAKSINIZ!" dedi.Ne olmuştu?İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB’de yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirterek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu ifadelere yanıt vererek, “Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş” demişti.İçişleri Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.
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ibb, içişleri bakanlığı, canan kaftancıoğlu

Kaftancıoğlu: Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın

06:58 27.12.2021
© DHACanan Kaftancıoğlu
Canan Kaftancıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© DHA
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın İBB'ye 'terör' teftişi başlatmasına ilişkin olarak, iktidara göndermede bulundu. Kaftancıoğlu, "Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım. " dedi.
İçişleri Bakanlığı'nın bazı İBB personellerinin çeşitli terör örgütüne üye olduğu iddiasının tüm yönleriyle soruşturulacağını açıklamasının ardından Kaftancıoğlu'ndan yanıt geldi.
Kaftancıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Unutmayalım ki iktidar her sıkıştığında hep yaptığı gibi yalana, dolana sarılıyor. Terör örgütleriyle iltisaklı arayanlar aynaya baksın diyelim ve konuyu kapatıp işimize gücümüze bakalım. Biz çalışacağız siz #Gideceksiniz #AzKaldı"

Özgür Özel'den tepki

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İçişleri Bakanlığı'nın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne "özel teftiş" kararına ilişkin, "160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun" dedi.
"Suç İçişleri Bakanımız yeni kumpas peşinde. Bu kaçıncı iftira? Boğaziçi öğrencilerine attkların yetmedi sıra İBB çalışanlarına mı geldi? Türkiye'de 160 PKK'lı kaldı diyordun, şimdi 455 PKK'lı İBB'de çalışıyor diyorsun... Kendi açıklaman seni yalanlıyor ama sen utanmıyorsun."

Özkoç: Yargılanacaksınız

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "İBB’yi yedirmeyiz. Millet iradesine düşmanlara geçit yok! @RTErdogan KAÇAMAYACAKSINIZ! YARGILANACAKSINIZ!" dedi.

Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB’de yaklaşık 33 bin kişi alındığını belirterek, “Bu 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı. 455 tanesinin PKK ve KCK kaydı var. 80’inin DHKPC, 20’sinin MLKP, ikisinin MKP kaydı var ve diğerlerinin kayıtlarını da gönderebilirim.” demişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz konusu ifadelere yanıt vererek, “Psikolojisi ciddi şekilde bozulmuş” demişti.
İçişleri Bakanlığı, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personellerden 455'inin PKK/KCK, 80'inin DHKP/C, 20'sinin MLKP, 2'sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikayet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.
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