https://tr.sputniknews.com/20211227/otomobilden-cephanelik-cikti-1052144079.html

Otomobilden 20 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör çıktı

Otomobilden 20 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör çıktı

Kocaeli'de TEM otoyolu üzeri Gültepe tesislerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T04:14+0300

2021-12-27T04:14+0300

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kocaeli

cephanelik

silah

türkiye

ruhsat

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili TEM Otoyolu Gültepe tesislerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. E.M isimli şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı..

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kocaeli, cephanelik, silah, ruhsat