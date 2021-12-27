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Otomobilden 20 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör çıktı
Otomobilden 20 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör çıktı
Kocaeli'de TEM otoyolu üzeri Gültepe tesislerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T04:14+0300
2021-12-27T04:14+0300
2021-12-27T04:19+0300
kocaeli
cephanelik
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili TEM Otoyolu Gültepe tesislerinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. E.M isimli şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı..
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Otomobilden 20 adet ruhsatsız tabanca ve şarjör çıktı 04:14 27.12.2021 (güncellendi: 04:19 27.12.2021)
Kocaeli'de TEM otoyolu üzeri Gültepe tesislerinde durdurulan otomobilde yapılan aramada, 20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili
TEM Otoyolu Gültepe tesislerinde durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada
20 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 20 adet şarjör ele geçirildi. E.M isimli şüpheli gözaltına alınırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı..