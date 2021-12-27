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Putin, bir çocuğun gitar hayalini gerçekleştirdi, ev sorununu çözdü
Putin, bir çocuğun gitar hayalini gerçekleştirdi, ev sorununu çözdü
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 yaşındaki bir çocuğun gitar dileğini gerçekleştirdi. Çocuk ve annesinin evinin olmadığı anlaşıldıktan sonra bu sorun da... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T23:48+0300
2021-12-27T23:48+0300
türkiye
rusya
vladimir putin
çocuk
gitar
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Putin, ‘Dilek ağacı’ isimli bir proje kapsamında Moskova bölgesinden 14 yaşındaki Mark Kolebnev’in gitar hayalinin gerçek olmasını sağladı.Çocuğun annesi Nadejda ile konuşan Putin, ikilinin çok çocuklu bir ailenin yanında kaldığı öğrenildi. Putin, konuyla ilgili bölge valisiyle görüşeceğini belirtti.Putin, bugün Mark ve Nadejda’ya tekrar telefon açtı. Anne ve oğul artık yeni evlerine yerleşmişlerdi.Rus lider, “Gitarını aldın mı? Artık çalmak için çalışman gerekecek. Müzikle uğraşmak için kendine ait bir alan olmasının daha iyi olacağını düşündüm. Dairenizi beğendiniz mi? Taşındınız mı?” diye sordu.Mark’ın gitar çalmayı öğrenip onun için bir şarkı çalma sözü verdiği Rus lider, “Benim için mi? Teşekkürler, hangi şarkıyı?” diye sordu.Mark da Vladimir Vısotskiy şarkılarını sevdiğini ve ‘Vısota’ isimli şarkıyı çalmayı öğreneceğini ifade etti.Daha sonra Mark’ın annesiyle görüşen Rus lider, oğlunun müzikle uğraşmasında bir sakınca görüp görmediğini sordu, olumlu yanıt aldıktan sonra yeni yıllarını kutladı.Devlet Başkanı, Mark ve annesine evini açan aileye de yardım etti.
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rusya, vladimir putin, çocuk, gitar

Putin, bir çocuğun gitar hayalini gerçekleştirdi, ev sorununu çözdü

23:48 27.12.2021
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 yaşındaki bir çocuğun gitar dileğini gerçekleştirdi. Çocuk ve annesinin evinin olmadığı anlaşıldıktan sonra bu sorun da çözüldü.
Putin, ‘Dilek ağacı’ isimli bir proje kapsamında Moskova bölgesinden 14 yaşındaki Mark Kolebnev’in gitar hayalinin gerçek olmasını sağladı.
Çocuğun annesi Nadejda ile konuşan Putin, ikilinin çok çocuklu bir ailenin yanında kaldığı öğrenildi. Putin, konuyla ilgili bölge valisiyle görüşeceğini belirtti.
Putin, bugün Mark ve Nadejda’ya tekrar telefon açtı. Anne ve oğul artık yeni evlerine yerleşmişlerdi.
Rus lider, “Gitarını aldın mı? Artık çalmak için çalışman gerekecek. Müzikle uğraşmak için kendine ait bir alan olmasının daha iyi olacağını düşündüm. Dairenizi beğendiniz mi? Taşındınız mı?” diye sordu.
Mark’ın gitar çalmayı öğrenip onun için bir şarkı çalma sözü verdiği Rus lider, “Benim için mi? Teşekkürler, hangi şarkıyı?” diye sordu.
Mark da Vladimir Vısotskiy şarkılarını sevdiğini ve ‘Vısota’ isimli şarkıyı çalmayı öğreneceğini ifade etti.
Daha sonra Mark’ın annesiyle görüşen Rus lider, oğlunun müzikle uğraşmasında bir sakınca görüp görmediğini sordu, olumlu yanıt aldıktan sonra yeni yıllarını kutladı.
Devlet Başkanı, Mark ve annesine evini açan aileye de yardım etti.
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