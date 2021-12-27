https://tr.sputniknews.com/20211227/rusya-abd-ve-yemenli-gazeteciler-rtnin-uluslararasi-savas-muhabirleri-odulune-layik-goruldu-1052166286.html

Rusya, ABD ve Yemen'den gazeteciler, RT'nin uluslararası savaş muhabirleri ödülüne layık görüldü

Rusya, ABD ve Yemen'den gazeteciler, RT'nin uluslararası savaş muhabirleri ödülüne layık görüldü

Russia Today (RT) televizyonu, savaş muhabirlerinin en iyi çalışmalarına verilen Khaled Alkhateb International Memorial Awards adlı uluslararası ödülü bu yıl... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T19:19+0300

2021-12-27T19:19+0300

2021-12-27T19:26+0300

dünya

yemen

ödül

gazeteci

halid el-hatıb

russia today (rt)

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Suriye'deki çatışmaları takip ederken hayatını kaybeden RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb'ın anısına verilen uluslararası ödülün bu yılki sahipleri belli oldu.Rossiya 24 televizyonu muhabiri Aleksandr Lukyanov, Donbass'ta yaptığı 'Sağır edici sessizlik' adlı röportajıyla 'Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Kısa Video' kategorisinin birincisi oldu.AFP muhabiri ABD'li Anuj Chopra, 'Çatışma bölgesinden en iyi çalışma: Metin' kategorisinde ödüle layık görüldü.Chopra, Yemen'in doğal kaynaklar açısından zengin Marib kentindeki haberi sayesinde ödüle hak kazandı.'Savaştan sonra: En iyi röportaj veya belgesel' dalındaki ödül ise YEMEN-TV muhabiri Raniya Abdullah ile The Telegraph muhabiri ABD'li Neha Vadekar'a gitti.Abdullah kısa metrajlı filminde askeri faaliyetler nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 38 Yemenli ailenin hikayesini anlatırken, Vadekar ise Mozambik'te doğal kaynaklar için yürütülen gizli davaşı konu alan makalesiyle jürinin beğenisini kazandı.RT Arapça muhabiri Halid El Hatıb, 2017'de Humus bölgesinin doğusundaki el-Suhna kasabası yakınlarında Suriye ordusunun IŞİD'e karşı yürüttüğü operasyonla ilgili bilgi verdiği sırada, IŞİD militanlarının düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybetmişti.

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yemen, ödül, gazeteci, halid el-hatıb, russia today (rt)