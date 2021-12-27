https://tr.sputniknews.com/20211227/rusyada-mi-2-tipi-helikopter-dustu--1052159639.html

Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü

Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü

Rusya’nın Udmurtiya bölgesinde bir boru hattı üstünde denetim uçuşu yapan Mi-2 tipi bir helikopterin düştüğü, helikopterin pilotu ile iletişim kurulabildiği... 27.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-27T15:28+0300

2021-12-27T15:28+0300

2021-12-27T15:32+0300

rusya

helikopter

mi-2

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Udmurtiya’nın yerel acil durum servisinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Kurtarma ekiplerimize bir helikopterin düştüğü bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre düşen, Mi-2 tipi bir helikopter. Helikopterin içinde iki kişi bulunuyor. Pilot ile iletişim kurulabildi” dedi. Helikopterin, bir petrol boru hattı üstünde denetim amacıyla uçuş yaptığı sırada düştüğü kaydedildi. Bunun yanında, helikopterin içindeki kişilerin sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı, ancak arama-kurtarma ekiplerinin helikopterin düştüğü alana ulaşmak için harekete geçtiği belirtildi.

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rusya, helikopter, mi-2