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https://tr.sputniknews.com/20211227/rusyada-mi-2-tipi-helikopter-dustu--1052159639.html
Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü
Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü
Rusya’nın Udmurtiya bölgesinde bir boru hattı üstünde denetim uçuşu yapan Mi-2 tipi bir helikopterin düştüğü, helikopterin pilotu ile iletişim kurulabildiği... 27.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-27T15:28+0300
2021-12-27T15:32+0300
rusya
helikopter
mi-2
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Udmurtiya’nın yerel acil durum servisinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Kurtarma ekiplerimize bir helikopterin düştüğü bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre düşen, Mi-2 tipi bir helikopter. Helikopterin içinde iki kişi bulunuyor. Pilot ile iletişim kurulabildi” dedi. Helikopterin, bir petrol boru hattı üstünde denetim amacıyla uçuş yaptığı sırada düştüğü kaydedildi. Bunun yanında, helikopterin içindeki kişilerin sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı, ancak arama-kurtarma ekiplerinin helikopterin düştüğü alana ulaşmak için harekete geçtiği belirtildi.
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rusya, helikopter, mi-2

Rusya’da Mi-2 tipi helikopter düştü

15:28 27.12.2021 (güncellendi: 15:32 27.12.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girMi2 helikopteri
Mi2 helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2021
© Sputnik
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Rusya’nın Udmurtiya bölgesinde bir boru hattı üstünde denetim uçuşu yapan Mi-2 tipi bir helikopterin düştüğü, helikopterin pilotu ile iletişim kurulabildiği belirtildi.
Udmurtiya’nın yerel acil durum servisinin yetkilileri Sputnik haber ajansına açıklamalarında, “Kurtarma ekiplerimize bir helikopterin düştüğü bilgisi ulaştı. İlk belirlemelere göre düşen, Mi-2 tipi bir helikopter. Helikopterin içinde iki kişi bulunuyor. Pilot ile iletişim kurulabildi” dedi.
Helikopterin, bir petrol boru hattı üstünde denetim amacıyla uçuş yaptığı sırada düştüğü kaydedildi.
Bunun yanında, helikopterin içindeki kişilerin sağlık durumlarına dair bir açıklama yapılmadı, ancak arama-kurtarma ekiplerinin helikopterin düştüğü alana ulaşmak için harekete geçtiği belirtildi.
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