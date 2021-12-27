Sokak röportajında yaptığı açıklamayla gündem olan Zehra Canan: 'Sattırmıyorlar liflerimi bile'

Ankara Kızılay'da lif ve patik satan 70 yaşındaki Zehra Canan, valiliğin lif satmasına engel olduğunu söyledi. TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu '18 Dakika' programına telefon bağlantısıyla katılan Canan “Sattırmıyorlar liflerimi bile. Kaç kere karakola çektiler. Valilik diyorlar. Ben de ‘kardeşim ben ne yiyeyim, çocuğumun işi gücü yok’ diyorum. Bana ne diyorlar, konuşma karşındaki polis, bekçi diyorlar. Beni susturuyorlar ama ben susmadım” dedi.Canan, sokak röportajında "Vergilerle, zamlarla ülke dönmez" açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.
Sosyal medyada verdiği sokak röportajıyla gündeme gelen Zehra Canan , TELE1 yayınına katıldı. Canan yayında "Sattırmıyorlar liflerimi bile; beni susturuyorlar ama ben susmadım" dedi.
Ankara Kızılay'da lif ve patik satan 70 yaşındaki Zehra Canan, valiliğin lif satmasına engel olduğunu söyledi.
TELE1'de Merdan Yanardağ'ın sunduğu '18 Dakika' programına telefon bağlantısıyla katılan Canan “Sattırmıyorlar liflerimi bile. Kaç kere karakola çektiler. Valilik diyorlar. Ben de ‘kardeşim ben ne yiyeyim, çocuğumun işi gücü yok’ diyorum. Bana ne diyorlar, konuşma karşındaki polis, bekçi diyorlar. Beni susturuyorlar ama ben susmadım” dedi.
Canan, sokak röportajında "Vergilerle, zamlarla ülke dönmez" açıklamasıyla sosyal medyada gündem olmuştu.