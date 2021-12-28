Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211228/bddkdan-13-bankaya-50ser-bin-tl-kredi-cezasi-1052198697.html
BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL 'kredi' cezası
BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL 'kredi' cezası
BDDK, kredilerin 'amaca uygun kullanımı' konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T19:52+0300
2021-12-28T19:59+0300
bddk
banka
ceza
kredi
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_0:8:1584:899_1920x0_80_0_0_387d1b3f36eaa7915a08995b0a289a9a.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilen kredilerin amaca matuf kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.Salgın sürecinin başında kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve bireylere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bu konuda bankalara kapsamı genişletilmiş şekilde bir uyarıda bulunmuştu. Kredilerin amaca uygun kullanılması, bazı birey ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği konusunda tartışmalar yaşanmıştı.Bloomberg HT’nin haberine göre, kurumun yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sunuldu.Kurul, bankaların bu konuda çeşitli kontrol mekanizmalarını kurduklarını, ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığına kanaat getirdi.BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi.Cezanın gerekçesi kredilerin döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1a/1043906730_103:0:1511:1056_1920x0_80_0_0_66887242396b6030cf45ceae2d123715.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bddk, banka, ceza, kredi

BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL 'kredi' cezası

19:52 28.12.2021 (güncellendi: 19:59 28.12.2021)
© AABankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BDDK - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
Abone ol
BDDK, kredilerin 'amaca uygun kullanımı' konusunda gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), verilen kredilerin amaca matuf kullanımı için iç kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı gerekçesiyle 13 bankaya 50’şer bin TL ceza uygulanmasına karar verdi.
Salgın sürecinin başında kredilerin ihtiyaç sahibi tüzel kişilik ve bireylere aktarımı konusunda talimat yazısı ileten BDDK, yakın zamanda bu konuda bankalara kapsamı genişletilmiş şekilde bir uyarıda bulunmuştu. Kredilerin amaca uygun kullanılması, bazı birey ve tüzel kişiliklerin kredi alındıktan sonra ihtiyaç dışında kripto başta olmak üzere farklı ürünlere yöneldiği konusunda tartışmalar yaşanmıştı.
Bloomberg HT’nin haberine göre, kurumun yetkili organları bu konuda çalışarak bir rapor oluşturdu ve bu rapor Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sunuldu.
Kurul, bankaların bu konuda çeşitli kontrol mekanizmalarını kurduklarını, ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığına kanaat getirdi.
BDDK, gerekli önlemleri zamanında alamayan bankalara yönelik olarak 148/b maddesi gereği 50 bin TL ile 500 bin TL arasında olan cezanın alt sınırdan uygulanmasına karar verdi.
Cezanın gerekçesi kredilerin döviz ya da kripto varlıklara yönelik olarak kullanımı değil, bankaların buradaki iç kontrol mekanizmasını zamanında oluşturamamasından kaynaklandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
21:11Beyoğlu’nda 'omuz atma' kavgasında bıçaklanan Amerikalı turist, kaldırıldığı hastanede öldü
21:11Ulusal Kırmızı Et Konseyi Başkanı Hacıince: Zararına kesim yapıyoruz, hayvan varlığı azaldı
20:53Rusya Sağlık Bakanı: Omicron varyantının tespit ve tedavisine yönelik teknoloji geliştirildi
20:52Fenerbahçe Beko'da 3 koronavirüs vakası
20:40Milli Eğitim Bakanı: Meslek liseleri toplumun ihtiyacı için koşan, kara gün dostu olan bir okuldur
20:27İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur
20:16Günlük koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 30 bini aştı
20:15Ekrem İmamoğlu: Hayvanları Koruma Kanunu’na uygun şekilde düzenli kontrolleri sağlıyoruz
20:07MÜSİAD ve TÜSİAD başkanları bir araya geldi
20:03Almanya'da Omicron varyantı hızla yayılıyor
19:55ABD'de Omicron nedeniyle 700 uçak seferi daha iptal oldu
19:52Fransa'da 'imamın cihadı savunan vaazlar verdiği' cami kapatıldı
19:52BDDK’dan 13 bankaya 50’şer bin TL 'kredi' cezası
19:38Bogdanov, Suriyeli temsilcilerle krizin çözümünü konuştu
19:25Ümit Özdağ, Suriye kökenli kuyumcuya girip, kimlik ve ruhsat sordu
19:15AK Partili Türkoğlu, İBB için 'erken seçim' istedi: 'Terör iltisaklıların yuvası yaptınız'
19:15Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı filmin yayınlanacağı platform belli oldu
19:05Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
19:05Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti
18:53Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor