https://tr.sputniknews.com/20211228/beyoglunda-omuz-atma-kavgasinda-bicaklanan-amerikali-turist-kaldirildigi-hastanede-oldu-1052200563.html

Beyoğlu’nda 'omuz atma' kavgasında bıçaklanan Amerikalı turist, kaldırıldığı hastanede öldü

Beyoğlu’nda 'omuz atma' kavgasında bıçaklanan Amerikalı turist, kaldırıldığı hastanede öldü

Beyoğlu’nda Amerikalı turist arkadaşıyla sokakta yürüdüğü esnada çıkan 'omuz atma' kavgasında bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırı anları kameralara yansırken... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T21:11+0300

2021-12-28T21:11+0300

2021-12-28T21:11+0300

türkiye

beyoğlu

turist

bıçaklı saldırı

amerikalı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052200612_0:133:352:331_1920x0_80_0_0_621de0f921b3e95c1db538047c1197e3.jpg

Amerikalı turiste bıçaklı saldırı, Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce İstanbul'a gelen Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla birlikte sokakta yürürken karşı yönden gelen gruptan bir kişi kendisine omuz attı. Ray, uzaklaşmak istediği esnada grup üyeleri tekme ve yumruk atarak ona saldırdı. Saldırı esnasında grubun içindeki bir kişi Amerikalı turisti baldırından bıçakladı. Olayın ardından saldırganlar olay yerinden yaya olarak kaçarken, Leonard Samuel Ray ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ray, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarından saldırganların bir süre yaya olarak kaçtığını, daha sonra ise bir taksiye bindiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliden Ferhat K., E.A., M.K.O. ve T.D. evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden B.Y.'nin bulunması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırganlardan 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, bıçaklı saldırıyı gerçekleştirilen Ferhat K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

türkiye

beyoğlu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyoğlu, turist, bıçaklı saldırı, amerikalı