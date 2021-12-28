https://tr.sputniknews.com/20211228/bir-milyon-liralik-kuyumcu-soygununda-hirsizlar-camur-izinden-yakalandi-1052187984.html

Bir milyon liralık kuyumcu soygununda hırsızlar, 'çamur izi'nden yakalandı

Bir milyon liralık kuyumcu soygununda hırsızlar, 'çamur izi'nden yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde biri kadın üç hırsız, gece saatlerinde planlı bir şekilde kuyumcuya girerek 1 milyon TL’nin üzerinde altın çaldı. Hırsızlar, çamurlu... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T13:43+0300

2021-12-28T13:43+0300

2021-12-28T13:43+0300

yaşam

kuyumcu

aydın

didim

soygun

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Aydın'da 25 Aralık gecesi biri kadın üç hırsız gece geç saatlerde kuyumcu dükkanına girerek işyerinin alarm kablosunu kesip, yanında getirdikleri çantaya işyerindeki altın ve ziynet eşyaları doldurdu.Güvenlik kameralarını da unutmayan hırsızlar, bilgisayarın hard diskini de çalarak işyerinden ayrıldı.Olayın ertesi günü işyerine gelen işyeri sahibi olayı fark ederek, durumu polise bildirdi.Çamurlu ayak izlerinden tespit edildilerPolis ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemenin ardından soyulan işyerinde ve işyerinin dışında çamurlu ayakkabı izleri tespit etti.Çamur izlerini takip eden ekipler, izlerin bir eve gittiğini belirledi.Ekipler işyerinin ilerisindeki bir evde kalan kişilerle ilgili araştırma yaptı çevredeki güvenlik kameralarından yola çıkarak üç şüpheliyi tespit etti.Polisler şüphelilerin olay saatinden önce bölgede araçla keşif yaptıkları, olay sonrasında aracın bölgeden geçtiği, Didim’den İzmir’e gittiği ve ardından yeniden Didim’e geldiğini de tespit etti.Çalınan altınlar bulunamadıİşyerinden 1 milyon TL’nin üzerinde altın çalındığı öğrenildi.Yakalanan üç şüphelinin ise suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, çalınan altınların nerede olduğu öğrenilemedi.

aydın

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kuyumcu, aydın, didim, soygun