https://tr.sputniknews.com/20211228/dukkanin-onundeki-agaca-koydugu-kovanla-bal-ureten-laz-bakkaldan-kovide-karsi-lazovac-asisi-1052188314.html

Dükkanın önündeki ağaca koyduğu kovanla bal üreten Laz bakkaldan Kovid'e karşı 'Lazovac aşısı'

Dükkanın önündeki ağaca koyduğu kovanla bal üreten Laz bakkaldan Kovid'e karşı 'Lazovac aşısı'

Kadıköy'de iş yerinin önündeki ağaca yerleştirdiği arı kovanında yetişen balı mahalleliyle paylaşan ‘Laz bakkal’ olarak bilenen Bostan, bu sefer de iğnesiz... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T13:45+0300

2021-12-28T13:45+0300

2021-12-28T14:14+0300

koronavirüs

bal

laz

şifa

sinovac

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Kadıköy Feneryolu Mahallesi'nde dükkanının önündeki ağaca 2 adet karakovan koyan 'Laz bakkal' Fatih Bostan bu kez de bakkalında bulunan 3 ayrı balı birleştirerek ‘iğnesiz koronavirüs aşısı’ olarak tabir ettiği Lazovac'ı oluşturdu.Lazovac'ı duyan mahalle sakinleri de bakkala giderek ‘iğnesiz aşıyı’ tatmak için sıraya girdi.'Çin Sinovac yapıyorsa, Rizeli neden Lazovac yapamaz dedim'Laz bakkal Bostan, şunları söyledi:Melih Şadoğlu ise, "Laz bakkal büyük bir farkındalık yarattı bence. Mahallemize değer kattı. Emlak fiyatlarını biraz yükseltti burada ama yapacak bir şey yok. Bal bir mucize bana göre. Evim bal dolu. O yüzden laz bakkaldan bal alamıyorum. Ben de aşımı olacağım, bekliyorum dört gözle" şeklinde konuştu.Lazovac'dan tatmaya gelen bir esnaf ise, "Vallahi efsane. İki doz Biontech, biz doz Lazovac. Bundan sonra ölünceye kadar yaşarız artık. Şimdi koşturmaya gidiyorum" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210507/arastirma-bal-arilari-koronavirusu-tespit-edebilir-mi-1044444414.html

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bal, laz, şifa, sinovac