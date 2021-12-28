https://tr.sputniknews.com/20211228/esenyurtta-parkta-oldurulen-meryem-yilmazin-katili-yakalandi-1052182492.html

Esenyurt'ta parkta öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili yakalandı

Esenyurt'ta parkta öldürülen Meryem Yılmaz'ın katili yakalandı

İstanbul'da altı ay önce ayrıldığı Meryem Yılmaz'ı kıskançlık bahanesiyle parkta bıçaklayarak öldüren Erdal Dönmez, polis tarafından yakalandı. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T10:45+0300

2021-12-28T10:45+0300

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türkiye

kadın cinayeti

esenyurt

kadın cinayetleri

meryem yılmaz

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Meryem Yılmaz'ı Esenyurt'ta market alışverişi için dışarı çıktığı sırada parkta 15 yerinden bıçaklanarak öldürülen Erdal Dönmez Gaziantepe'e gitmeye çalışırken şehirlerarası otobüse yapılan operasyon sonucu yakalandı. İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli Dönmez'in pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.Ne olmuştu? Esenyurt, Battalgazi Mahallesinde 24 Aralık 2021 tarihinde saat 17.50 sıralarında meydana gelen olayda bir parktan gelen kadın çığlığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri bıçaklanmış bir kadınla karşılaştı. Karın ve sırt bölgesinden birçok kez bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Ölen kadının 3 çocuk annesi Meryem Yılmaz olduğu belirlendi.Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Meryem Yılmaz'ın, otobüslerde muavinlik yapan Erdal Dönmez ile ilişkisi olduğu ancak 6 ay önce ayrıldıkları belirlendi. Ancak ayrılığa rağmen Meryem Yılmaz'ı rahatsız etmeye devam eden Erdal Dönmez'in olay günü kadınla parkta buluştuğu ve bıçaklayarak öldürdüğü tespit edildi.

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kadın cinayeti, esenyurt, kadın cinayetleri, meryem yılmaz