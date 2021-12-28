Fatih Altaylı sordu, 400 bin kişi oy kullandı: CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sizce CHP nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusunu sordu.Altaylı'nın anketinde seçenekler "Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi. Ankete oy verenlerin yüzde 52.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28.8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18.6 oldu.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın Twitter hesabından 24 saat süresince yaptığı ankete 410 bin 284 kullanıcı katılırken, "Sizce CHP nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusuna yanıt verildi.
Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, Twitter hesabından "Sizce CHP nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek?" sorusunu sordu.
Altaylı'nın anketinde seçenekler "Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu" olarak belirlendi.
Ankete oy verenlerin yüzde 52.6'sı Kemal Kılıçdaroğlu seçeneğini işaretlerken, yüzde 28.8'i Mansur Yavaş'ı seçti. Ekrem İmamoğlu'nu seçenlerin oranı ise yüzde 18.6 oldu.
Sizce CHP nin Cumhurbaşkanı adayı olarak hangisinin kazanma şansı daha yüksek