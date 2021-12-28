https://tr.sputniknews.com/20211228/fiyat-istikrari-komitesi-toplantisi-sona-erdi-enflasyonla-ilgili-adimlari-konustuk-1052192460.html

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'

Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısı sona erdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T16:15+0300

2021-12-28T16:15+0300

2021-12-28T16:15+0300

ekonomi

enflasyon

nureddin nebati

dolar

ekonomi

kur

hazine ve maliye bakanlığı

fiyat istikrarı komitesi

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısında enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel riskler masaya yatırıldı.Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.Toplantı ardından twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Nebati "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.

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enflasyon, nureddin nebati, dolar, ekonomi, kur, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi