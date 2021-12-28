https://tr.sputniknews.com/20211228/fiyat-istikrari-komitesi-toplantisi-sona-erdi-enflasyonla-ilgili-adimlari-konustuk-1052192460.html
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısı sona erdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T16:15+0300
2021-12-28T16:15+0300
2021-12-28T16:15+0300
ekonomi
enflasyon
nureddin nebati
dolar
ekonomi
kur
hazine ve maliye bakanlığı
fiyat istikrarı komitesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052192332_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_37fc784f696e1129f874d529cf9c98e7.jpg
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısında enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel riskler masaya yatırıldı.Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.Toplantı ardından twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Nebati "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052192332_110:0:758:486_1920x0_80_0_0_5ddabbdaf772a12bc1263bfd7e886ebc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
enflasyon, nureddin nebati, dolar, ekonomi, kur, hazine ve maliye bakanlığı, fiyat istikrarı komitesi
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sona erdi: 'Enflasyonla ilgili adımları konuştuk'
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısı sona erdi.
Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısında enflasyona ilişkin gelişmeler ve bu konudaki muhtemel riskler masaya yatırıldı.
Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.
Toplantı ardından twitter hesabından açıklamada bulunan Bakan Nebati "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" ifadelerini kullandı.