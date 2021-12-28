https://tr.sputniknews.com/20211228/gaziantepteki-pitbull-saldirisina-iliskin-2-kisi-daha-tutuklandi-1052197297.html

Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı

Gaziantep'te pitbull cinsi köpeklerin bir çocuğa saldırısına ilişkin tutuklananların sayısı 5'e yükseldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T18:46+0300

2021-12-28T18:46+0300

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türkiye

gaziantep

tutuklama

pitbull

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralaması nedeniyle başlatılan soruşturma titizlikle sürüyor.Bu kapsamda, daha önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Mustafa E. ile Süheyla K, yeni deliller kapsamında tekrar gözaltına alındı.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.OlayŞahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık'ta 2 "pitbull"un saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanmıştı.Saldırgan iki pitbull ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.Gaziantep'teki ilk tedavisinin ardından Antalya'ya sevk edilen minik Asiye, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibince 26 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde ameliyat edilmişti.

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gaziantep, tutuklama, pitbull