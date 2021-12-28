https://tr.sputniknews.com/20211228/icisleri-bakani-soylu-kilicdaroglunun-bildigi-hicbir-sey-yoktur-1052199725.html

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur

İçişleri Bakanı Soylu: Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kılıçdaroğlu’nun bildiği hiçbir şey yoktur. Millete vereceği hiçbir şey yoktur. Yalanı, dolanı, başkalarının kapılarından... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T20:27+0300

2021-12-28T20:27+0300

2021-12-28T20:50+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

ak parti

bursa

süleyman soylu

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Bursa’da sabah muhtarlarla bir araya geldikten sonra güvenlik toplantısını gerçekleştiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ardından emniyete alınan 77 aracın teslim edilme törenine katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret eden Soylu, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:'Suriye huzurlu olmazsa Türkiye huzurlu olamaz'“Siz Cumhuriyet tarihinin önemli bir devrimini gerçekleştirdiniz. Bir kere değil, AK Parti kurulduğu günden beri bu milleti çaresizliğe itenlere inat defalarca gerçekleştirdiniz. Bu büyük millet yeniden kendi küllerinden ve bu büyük milletin büyük iradesiyle geleceğe adım atan bir anlayışa hep beraber getirdiniz” diyen Bakan Soylu, konuşmasının devamında şunları söyledi:'Dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlumun hakkını arayan Türkiye'Dünyanın neresinde olursa olsun, mağdur ve mazlumun hakkını arayan, doğrunun peşinde koşan bir Türkiye tablosunun ortaya çıktığını dile getiren Bakan Soylu, “Hep birlikte Cumhuriyeti’n birinci asrını nasıl bize büyük fedakarlıkla emanet etmişlerse, nasıl etrafımızdaki coğrafyadan Balkanlar’dan Ortadoğu, Orta Asya’ya kadar dua etmişlerse şimdi hepinize söylüyorum. Bu sadece iktidar meselesi değildir. O dua edenlerin dualarını onlarla birlikte buluşturmak vaktidir. Türkiye 20 yıldır alt yapısını güzel tahkim etti. Savunma sanayiinin yerliliğini yüzde 20’lerden yüzde 80’lere çıkarma noktasında alt yapısını Türkiye güçlü tahkim etti. Bursa’daki Şehir Hastanesi’nden Türkiye’nin her yerindeki sağlık yatırımlarını iyi tahkim etti. Türkiye İzmir’den İstanbul’a uzanan yollarla, bölünmüş yollarla, insansız hava aracı ile Türkiye kendisi iyi tahkim etti” şeklinde konuştu.'Dünyaya meydan okuyacak bir ülke olacaktır'Soylu, Türkiye'nin 20 yıldır savunma sanayinde, sağlıkta, otoyol ve şehir hastaneleri konusunda alt yapısını güzel tahkim ettiğinin altını çizereki sözlerini şöyle sürdürdü:'Millete vereceği hiçbir şey yoktur'Türkiye'nin üretim üssü haline geldiğini aktaran Soylu, şunları kaydetti:'Amerikan Büyükelçisi ile bir ayda 4 defa görüştü'Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

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recep tayyip erdoğan, ak parti, bursa, süleyman soylu