https://tr.sputniknews.com/20211228/ikinci-el-arac-piyasasinda-dusus-bekleniyor-1052197659.html

İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor

İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor

Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da indirim bekleniyor. Oto galeri esnafı Bekir Ergen “Piyasa tersine döndü, artık fiyatları... 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T18:53+0300

2021-12-28T18:53+0300

2021-12-28T18:53+0300

ekonomi

otomobil

ikinci el otomobil

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Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken, galericiler ise fiyatlarda yüzde 10’luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi.İHA'nın haberine göre geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ise ikinci el araç piyasasında da yaklaşık yüzde 10’luk bir gerileme oldu. Galericiler, olumlu yansımanın ilerleyen günlerde artacağını ve artan fiyatların ardından tahmini düşüşün yüzde 20 civarında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor.Ordu’da galerici esnafı olan Bekir Ergen, ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme olduğunu ve bu düşüşün her geçen gün devam ettiğini söyledi.‘Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ederim’Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ettiklerini belirten Ergen, şunları söyledi:'Erdoğan’ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü'Artık herkes internet üzerinden araçlarını satıyor, internet üzerinden herkes birbiri ile yarışıyordu” diyen Ergen, şunları ekledi:"Bir kişi aracına rakam koyuyor ve onu gören daha da yükseltiyordu. Şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü, insanlar birbirlerinin araçlarına bakarak aşağı doğru rakamlar yazmaya başladılar. Epey de bir aşağı geldi ve bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Şu anda yüzde 10’luk bir gerileme var, bir o kadar daha düşeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. Sıfır araçlardaki indirimi de hatırlatan Ergen, yine sıfır araçlarda ilerleyen günlerde yeniden olumlu yönde fiyat düzenlemesi geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20211223/ikinci-el-otomobil-satislari-durdu-fiyatlarin-dusmesi-bekleniyor-1052044198.html

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otomobil, ikinci el otomobil