Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211228/ikinci-el-arac-piyasasinda-dusus-bekleniyor-1052197659.html
İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor
İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor
Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da indirim bekleniyor. Oto galeri esnafı Bekir Ergen “Piyasa tersine döndü, artık fiyatları... 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T18:53+0300
2021-12-28T18:53+0300
ekonomi
otomobil
ikinci el otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_14:0:1986:1109_1920x0_80_0_0_eaaa873d9d8cdddb70b8376ae12eb0cc.jpg
Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken, galericiler ise fiyatlarda yüzde 10’luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi.İHA'nın haberine göre geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı. Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ise ikinci el araç piyasasında da yaklaşık yüzde 10’luk bir gerileme oldu. Galericiler, olumlu yansımanın ilerleyen günlerde artacağını ve artan fiyatların ardından tahmini düşüşün yüzde 20 civarında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor.Ordu’da galerici esnafı olan Bekir Ergen, ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme olduğunu ve bu düşüşün her geçen gün devam ettiğini söyledi.‘Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ederim’Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ettiklerini belirten Ergen, şunları söyledi:'Erdoğan’ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü'Artık herkes internet üzerinden araçlarını satıyor, internet üzerinden herkes birbiri ile yarışıyordu” diyen Ergen, şunları ekledi:"Bir kişi aracına rakam koyuyor ve onu gören daha da yükseltiyordu. Şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü, insanlar birbirlerinin araçlarına bakarak aşağı doğru rakamlar yazmaya başladılar. Epey de bir aşağı geldi ve bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Şu anda yüzde 10’luk bir gerileme var, bir o kadar daha düşeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu. Sıfır araçlardaki indirimi de hatırlatan Ergen, yine sıfır araçlarda ilerleyen günlerde yeniden olumlu yönde fiyat düzenlemesi geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20211223/ikinci-el-otomobil-satislari-durdu-fiyatlarin-dusmesi-bekleniyor-1052044198.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052197190_261:0:1740:1109_1920x0_80_0_0_a08f69d2ff8a2919c3ddd266527a2c4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
otomobil, ikinci el otomobil

İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor

18:53 28.12.2021
© İHAikinci el otomobil - otomobil
ikinci el otomobil - otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© İHA
Abone ol
Döviz kurlarındaki düşüşle birlikte ikinci el otomobil fiyatlarında da indirim bekleniyor. Oto galeri esnafı Bekir Ergen “Piyasa tersine döndü, artık fiyatları indirmek için insanlar birbiriyle yarışıyor” dedi.
Dövizdeki düşüş sonrası fiyatların gerilemesi beklentisiyle ikinci el otomobil piyasasındaki hareketlilik yavaşlarken, galericiler ise fiyatlarda yüzde 10’luk düşüş olduğunu, ilerleyen günlerde yine düşüş beklediklerini söyledi.

İHA'nın haberine göre geçen haftalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaların ardından dövizde sert bir düşüş yaşandı. Bu düşüş, öncelikle sıfır otomobil fiyatlarında yüzde 10 indirim olarak yansıdı.
Sıfır otodaki bu indirimlerin ardından ise ikinci el araç piyasasında da yaklaşık yüzde 10’luk bir gerileme oldu. Galericiler, olumlu yansımanın ilerleyen günlerde artacağını ve artan fiyatların ardından tahmini düşüşün yüzde 20 civarında olacağını tahmin ettiklerini söylüyor.
Ordu’da galerici esnafı olan Bekir Ergen, ikinci el araç piyasasında fiyatlar gerileme olduğunu ve bu düşüşün her geçen gün devam ettiğini söyledi.

‘Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ederim’

Araç alacakların bir süre daha beklemelerini tavsiye ettiklerini belirten Ergen, şunları söyledi:
“Doların suni yükselişinden sonra her üründe olduğu gibi araç fiyatlarında da fiyatlar çok ama çok artmıştı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dolara müdahalesinden sonra tüm ürünlerde olduğu gibi araç fiyatlarında da bir inme var ve devam ediyor. Şu anda yüksek fiyatlı araçlarda yaklaşık 30 bin liralık bir düşüş var, bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini düşünüyorum. Yaklaşık bir ay içerisinde de almak isteyenlere araba almalarını tavsiye ederim. Şu anda piyasa epey düştü ancak insanlar biraz daha düşmesi konusunda beklenti içerisindeler, bence de biraz daha beklemelerini tavsiye ederim.”

'Erdoğan’ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü'

Artık herkes internet üzerinden araçlarını satıyor, internet üzerinden herkes birbiri ile yarışıyordu” diyen Ergen, şunları ekledi:
"Bir kişi aracına rakam koyuyor ve onu gören daha da yükseltiyordu. Şu anda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarından sonra piyasa tam tersine döndü, insanlar birbirlerinin araçlarına bakarak aşağı doğru rakamlar yazmaya başladılar. Epey de bir aşağı geldi ve bu düşüşün bir süre daha devam edeceğini tahmin ediyorum. Şu anda yüzde 10’luk bir gerileme var, bir o kadar daha düşeceğini tahmin ediyorum” şeklinde konuştu.
Sıfır araçlardaki indirimi de hatırlatan Ergen, yine sıfır araçlarda ilerleyen günlerde yeniden olumlu yönde fiyat düzenlemesi geleceğini tahmin ettiklerini ifade etti.
İkinci el otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
EKONOMİ
İkinci el otomobil satışları durdu, fiyatların düşmesi bekleniyor
23 Aralık, 12:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:05Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotof kokteyli saldırı
19:05Türkiye, Rus buğdayı alımında bir kez daha lider konumuna geçti
18:53Kommersant: Rusların Türkiye'de gayrimenkule ilgisi sürüyor
18:53İkinci el araç piyasasında düşüş bekleniyor
18:46Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin 2 kişi daha tutuklandı
18:35Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye uyandırıldı
18:26Ürdün Parlamentosu'nda yumruklu kavga
18:18Tırnak makasıyla bin 500'ü aşkın lastiği patlattı
18:16Bakan Varank'tan TOGG paylaşımı: Bagaj önemli
18:11İzmir depreminde yıkılan Emrah Apartmanı'na ilişkin davada tutuklu sanık kalmadı
18:07YUM- BİR Başkanı Afyon: 65 liralık yumurta bizi de üzüyor
17:58Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri gübre fiyatlarında indirim yaptı
17:56Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak
17:49Boji'den yeni fotoğraf: 'Özlemişim hepinizi'
17:47İngiltere'de araştırma: Omicron’a karşı etkinlik, 3. dozdan 10 hafta sonra düşüyor
17:41Greta Thunberg, Joe Biden'ın 'iklim lideri' olarak sunulmasını eleştirdi
17:39Bakan Akar: Yunanistan’da bir silahlanma sevdasıdır gidiyor
17:32Britney Spears: Müziğe ara vermek, beni yıllarca kullanan insanlara 'S… git' deme yöntemim
17:31BİM, bazı ürünlerin fiyatlarında indirime gitti
17:18İngiltere'de anket: Muhafazakar Parti, Johnson'ın liderliğinin devamı durumunda oy kaybedecek