Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211228/lubnandaki-bekaa-vadisinde-patlama-1052189718.html
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama meydana geldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:59+0300
2021-12-28T15:05+0300
dünya
lübnan
patlama
beka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103992/00/1039920072_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_61afcf7e178c405af9bbb9fcc0d2a775.jpg
Yerel El Cedid televizyonunun haberine göre Bekaa Vadisi'nde yer alan al-Nabi Sheet isimli köy yakınlarında patlama gerçekleşti.Olaya ilişkin sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, patlamanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103992/00/1039920072_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_1729197af91b83a02c4225ddad67758d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
lübnan, patlama, beka

Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama

14:59 28.12.2021 (güncellendi: 15:05 28.12.2021)
© REUTERSLübnan polisi
Lübnan polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© REUTERS
Abone ol
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama meydana geldi.
Yerel El Cedid televizyonunun haberine göre Bekaa Vadisi'nde yer alan al-Nabi Sheet isimli köy yakınlarında patlama gerçekleşti.
Olaya ilişkin sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, patlamanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:09Tehlikeli köpek ırklarını ağızlıksız gezdirenlere ceza yağdı
15:06Bakan Muş: Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanımız ihracatta ulaştığımız büyük rekoru açıklayacak
14:59Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
14:59TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
14:54Bloomberg: Dünya genelinde günlük Kovid-19 vaka sayısı rekoru kırıldı
14:47Lavrov: AB'nin yeni Rusya yaklaşımı 'siyasi kamasutra'
14:46Erdoğan: Cari fazla vermeye başlayacağımız günler yakındır
14:36Karayalçın’dan İBB’ye başlatılan ‘özel teftiş’ yorumu: Kayyum noktasına geleceğini sanmıyorum
14:31Yanlışlıkla panik butonuna basan taksici: 'Dayak yeme korkusuyla yalan söyledim'
14:02Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın ölümüne ilişkin 2 astsubaya, 'taksirle ölüme neden olmak'tan dava
13:51Uçakta maske takmadığı için yaşlı adama saldıran maskesiz kadın tutuklandı
13:45Dükkanın önündeki ağaca koyduğu kovanla bal üreten Laz bakkaldan Kovid'e karşı 'Lazovac aşısı'
13:43Bir milyon liralık kuyumcu soygununda hırsızlar, 'çamur izi'nden yakalandı
13:39Cardata: İkinci el araba fiyatları 1 ay sonra yüzde 50 düşecek
13:33TTB'den Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne 'Turkovac' yazısı: 'Güvenli' ve 'etkili' raporu var mı?
13:22Gimat Başkanı Aydoğan: Market fiyatları daha da düşecek
13:09İsrail tarihinde yaban hayata en ciddi zarar: En az 5 bin göçmen turna öldü
13:0181 ilde operasyon: 19 bin 966 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi
13:00NASA, uzayda hayat bulunduğunda insanların ne tepki vereceğini anlamak için ilahiyatçı işe alacak
13:00Mahkemeden hız aşım cezasına iptal: Cihazların yanlış ölçme ihtimali var