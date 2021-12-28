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https://tr.sputniknews.com/20211228/lubnandaki-bekaa-vadisinde-patlama-1052189718.html
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama meydana geldi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:59+0300
2021-12-28T14:59+0300
2021-12-28T15:05+0300
dünya
lübnan
patlama
beka
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Yerel El Cedid televizyonunun haberine göre Bekaa Vadisi'nde yer alan al-Nabi Sheet isimli köy yakınlarında patlama gerçekleşti.Olaya ilişkin sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, patlamanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
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lübnan, patlama, beka
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama 14:59 28.12.2021 (güncellendi: 15:05 28.12.2021)
Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nde patlama meydana geldi.
Yerel El Cedid televizyonunun haberine göre Bekaa Vadisi'nde yer alan al-Nabi Sheet isimli köy yakınlarında patlama gerçekleşti.
Olaya ilişkin sosyal medyada görüntüler yayınlanırken, patlamanın sebebine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.