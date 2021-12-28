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TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:59+0300
2021-12-28T14:59+0300
2021-12-28T15:04+0300
koronavirüs aşısı
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tbmm
mustafa şentop
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.Ayrıntılar geliyor...
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koronavirüs aşısı, tbmm, mustafa şentop
TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
14:59 28.12.2021 (güncellendi: 15:04 28.12.2021)
TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.