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TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu
TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T14:59+0300
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.Ayrıntılar geliyor...
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koronavirüs aşısı, tbmm, mustafa şentop

TBMM Başkanı Şentop, üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu

14:59 28.12.2021 (güncellendi: 15:04 28.12.2021)
© AATBMM Başkanı Mustafa Şentop
TBMM Başkanı Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© AA
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TBMM Başkanı Şentop, Kovid-19'a karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üçüncü doz aşısını TURKOVAC oldu.
Ayrıntılar geliyor...
Mustafa Şentop - Sputnik Türkiye, 1920, 20.01.2021
KORONAVİRÜS
TBMM Başkanı Şentop koronavirüs aşısı yaptırdı
20 Ocak, 10:52
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