Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi

CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü.Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar daha sonra sahnede türkü de söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları Twitter'dan "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle paylaştı. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da bulundu.
Yavaş ve İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da bulundu.