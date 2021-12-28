https://tr.sputniknews.com/20211228/yavas-ile-imamoglu-birlikte-turku-soyledi-1052180728.html

Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi

Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Taşına Bak türküsünü birlikte seslendirdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-28T09:42+0300

2021-12-28T09:42+0300

2021-12-28T09:42+0300

türkiye

chp

mansur yavaş

türkü

ekrem imamoğlu

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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü.Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar daha sonra sahnede türkü de söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları Twitter'dan "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle paylaştı. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da bulundu.

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chp, mansur yavaş, türkü, ekrem imamoğlu