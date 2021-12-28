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https://tr.sputniknews.com/20211228/yavas-ile-imamoglu-birlikte-turku-soyledi-1052180728.html
Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi
Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Taşına Bak türküsünü birlikte seslendirdi. 28.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-28T09:42+0300
2021-12-28T09:42+0300
türkiye
chp
mansur yavaş
türkü
ekrem imamoğlu
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CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü.Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar daha sonra sahnede türkü de söyledi.Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları Twitter'dan "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle paylaştı. Yavaş ve İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da bulundu.
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chp, mansur yavaş, türkü, ekrem imamoğlu

Yavaş ile İmamoğlu birlikte türkü söyledi

09:42 28.12.2021
© Fotoğraf : Mansur Yavaş/TwitterEkrem İmamoğlu - Mansur Yavaş
Ekrem İmamoğlu - Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
© Fotoğraf : Mansur Yavaş/Twitter
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Taşına Bak türküsünü birlikte seslendirdi.
CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ankara'da toplandı. CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelen 11 büyükşehir belediye başkanı, Kemal Kılıçdaroğlu'yla da görüştü.
Bu toplantı nedeniyle Ankara'da bulunan CHP'li başkanlar daha sonra sahnede türkü de söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, o anları Twitter'dan "Uyan uyan Gazi Kemal, güzel günler yakında." sözleriyle paylaştı.
Yavaş ve İmamoğlu'nun yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı'nın da bulundu.
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