https://tr.sputniknews.com/20211229/burak-elmasin-odasinda-iki-adet-ortam-dinleme-cihazi-bulundu-iddiasi-1052216082.html

'Burak Elmas'ın odasında iki adet ortam dinleme cihazı bulundu' iddiası

'Burak Elmas'ın odasında iki adet ortam dinleme cihazı bulundu' iddiası

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın odasına gizlenmiş iki adet ortam dinleme cihazı bulunduğu iddia edildi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T11:59+0300

2021-12-29T11:59+0300

2021-12-29T11:59+0300

spor

galatasaray

dinleme cihazı

burak elmas

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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, Galatasaray’da uzun zamandır gündemi işgal eden 'köstebek' iddialarında önemli bir gelişme yaşandı.Geçen sezon Fatih Terim, özel konuşmaların daha evine gitmeden sızdırılmasından şikayet etmiş ve 'köstebek' imasında bulunmuştu.İddialara göre Başkan Elmas, konunun peşini bırakmadı ve özel bir ekiple odasında arama yaptırdı. Arama sonucunda odasında “böcek” tabir edilen iki adet ortam dinleme cihazı bulunan Elmas’ın hemen gerekli tedbirleri aldığı aktarıldı.Böceklerin kimin tarafından yerleştirildiği ve ne zamandan beri konuşulanların dinlendiğinin henüz bilinmediği ve konunun yargıya intikal etmesinin an meselesi olduğu belirtildi.

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2021

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galatasaray, dinleme cihazı, burak elmas