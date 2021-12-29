Dilipak'tan kur açıklaması: Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır

Dövizde Dolar 12, Euro 13 bariyerini aştı. Umarım bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu doları çıkaran da düşüren de Allah'tır! Herşey Allahın iradesi içindedir, Biz Onun rızasına yönelmemiz gerek. Yoksa ABD'ye de, İsraile de, Şi'ye de, Elon Musk'a da o şeyleri yaptıran Allahtır.