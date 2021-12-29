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Dilipak'tan kur açıklaması: Doları çıkaran da düşüren de Allah'tır
22:18 29.12.2021 (güncellendi: 22:20 29.12.2021)
© TwitterAbdurrahman Dilipak
Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı üzerine açıklama yapan Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, “Dövizde Dolar 12, Euro 13 bariyerini aştı. Umarım bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu doları çıkaran da düşüren de Allah'tır!” ifadelerini kullandı.
Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, sosyal medya platformu twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Dilipak, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:
Dövizde Dolar 12, Euro 13 bariyerini aştı. Umarım bir çözüm yolu bulmuşlardır. Bu doları çıkaran da düşüren de Allah'tır! Herşey Allahın iradesi içindedir, Biz Onun rızasına yönelmemiz gerek. Yoksa ABD'ye de, İsraile de, Şi'ye de, Elon Musk'a da o şeyleri yaptıran Allahtır.
Müslümanın görevi, haksızlığa zulme sömürüye karşı çıkmak ve Allahın rızasına yönelmektir. Ya Rab, bize hakkı hak, batılı batıl göster, Hakda toplanmamızı nasib et. Keşke hepimiz dini konularda daha hassas olsak ve bu konuları politik tartışmalara alet etmesek.
Müslümanın görevi, haksızlığa zulme sömürüye karşı çıkmak ve Allahın rızasına yönelmektir. Ya Rab, bize hakkı hak, batılı batıl göster, Hakda toplanmamızı nasib et. Keşke hepimiz dini konularda daha hassas olsak ve bu konuları politik tartışmalara alet etmesek.— Abdurrahman Dilipak (@aDilipak) December 29, 2021