Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz sahibi kılmaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.
Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır" dedi.