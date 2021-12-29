https://tr.sputniknews.com/20211229/erdogan-hedefimiz-dunyanin-en-buyuk-10-ekonomisinden-biri-haline-gelmek-1052222323.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek küresel yönetim sisteminde daha etkin söz... 29.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-29T14:29+0300

2021-12-29T14:29+0300

2021-12-29T15:24+0300

politika

recep tayyip erdoğan

türkiye

ekonomi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pirinkayalar Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında hem en kapsamlı hem en yeni hem en modern kalkınma altyapısına sahip devlet olarak öne çıkmaktadır" dedi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, ekonomi