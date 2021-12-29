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https://tr.sputniknews.com/20211229/hazine-ve-maliye-bakani-nebati--1052235354.html
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gazeteci Ahmet Altan'ın... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T20:45+0300
2021-12-29T21:37+0300
türkiye
nureddin nebati
dolar
döviz
ekonomi
kur
hazine ve maliye bakanlığı
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı. Her şey kontrol altında. 20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı. Vatandaş, dövizlerini bozdurmak için yarışa girdi.Çok net ifadelerle söyleyeyim; küçük yatırımcılar çarpıldı, kılavuzları doğru değildi. Sosyal medya, troller, medya, muhalefet partilerinin temsilcileri… Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve sayın cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler.Küçük işletmelerin zarar etmesinin nedeni muhalefettir.Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olamaz.Bulgaristan'dan alışverişe gelenlere sinirleniyorlar. Önceden ABD'ye, Avrupa'ya, Umre'ye gidenler de bavulları doldurup geri getiriyordu.Bakan Nebati, Ahmet Hakan'ın 20 Aralık gecesi için tereddüt ettiniz mi sorusuna, şu yanıtı verdi:Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güveniyorum. O, o gece kürsüye çıkıp konuştuktan sonra telefonlarımız hemen çalmaya başladı. Dövizin bu kadar hızlı düşeceğini bilmiyorduk.
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nureddin nebati, dolar, döviz, ekonomi, kur, hazine ve maliye bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: 20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı

20:45 29.12.2021 (güncellendi: 21:37 29.12.2021)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CNN TÜRK'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Gazeteci Ahmet Altan'ın sorularını yanıtlayan Nebati Nebati, "Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugün dolar kurunda görülen artış, kurun 18 liradan inmesinin doğal salınımı.

Her şey kontrol altında.

20 Aralık gecesi hiçbir şekilde dolara müdahale olmadı. Vatandaş, dövizlerini bozdurmak için yarışa girdi.

Çok net ifadelerle söyleyeyim; küçük yatırımcılar çarpıldı, kılavuzları doğru değildi. Sosyal medya, troller, medya, muhalefet partilerinin temsilcileri… Bunlar sadece AK Parti iktidarına ve sayın cumhurbaşkanımıza zarar vermek için köpürttükçe köpürttüler.

Küçük işletmelerin zarar etmesinin nedeni muhalefettir.

Dövizi bilerek yükseltmek intihardır, böyle bir şey olamaz.

Bulgaristan'dan alışverişe gelenlere sinirleniyorlar. Önceden ABD'ye, Avrupa'ya, Umre'ye gidenler de bavulları doldurup geri getiriyordu.

Bakan Nebati, Ahmet Hakan'ın 20 Aralık gecesi için tereddüt ettiniz mi sorusuna, şu yanıtı verdi:

Ben Sayın Cumhurbaşkanımıza çok güveniyorum. O, o gece kürsüye çıkıp konuştuktan sonra telefonlarımız hemen çalmaya başladı. Dövizin bu kadar hızlı düşeceğini bilmiyorduk.
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