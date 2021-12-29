İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz yemek dağıtımına başladı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soyer, "Değerli genç arkadaşlarım, Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde ücretsiz akşam yemeği dağıtmaya başladıklarını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Soyer, "Değerli genç arkadaşlarım, Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek. Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Değerli genç arkadaşlarım,
Yaşanan ekonomik krizde elinizden bir nebze olsun tutabilmek istedik. Şimdilik Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül’de ücretsiz akşam yemeği dağıtımına başladık, devamı gelecek.
Güzel yüreklerinizi sevgiyle kucaklıyor, mutlu yıllar diliyorum.😊