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Kaleyi gezen kadın definecilerin olduğu çukura düştü
Kaleyi gezen kadın definecilerin olduğu çukura düştü
Niğde Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin olduğu çukura o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T18:27+0300
2021-12-29T18:28+0300
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defineci
yaşam
niğde
kadın
kale
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Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U. isimli kadını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Rukiye U.'yu bulunduğu yerden çıkardı.Yaralı kurtarılan Rukiye U. ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye U.'nun ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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define, defineci, niğde, kadın, kale, çukur

Kaleyi gezen kadın definecilerin olduğu çukura düştü

18:27 29.12.2021 (güncellendi: 18:28 29.12.2021)
© İHAKaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü
Kaleyi gezen kadın definecilerin üzerine düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
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Niğde Kalesi’nin 6 metre altına yaklaşık 200 metre uzunluğunda tünel kazan definecilerin olduğu çukura o sırada kaleyi gezen bir kadın düştü. Kadın düştüğü yerden ekipler tarafından çıkartılırken defineciler ise kaçtı.
Yaklaşık 6 metre aşağı düşen Rukiye U. isimli kadını gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler Rukiye U.'yu bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralı kurtarılan Rukiye U. ambulans ile Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve AraştırmaHastanesi'ne kaldırıldı. Olay anında orada bulunan bir görgü tanığı; yaralı olarak kurtarılan Rukiye U.'nun ekiplere, düştüğü çukurda iki kişinin bulunduğunu ve tünelin diğer ucundan kaçarken gördüğünü söyledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre ekipler Kale çevresinde önlemler alırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Yapılan incelemede kalenin yanında bulunan eski bir binanın içerisinden kalenin altına tünel kazıldığı tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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