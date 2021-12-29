https://tr.sputniknews.com/20211229/kilicdaroglu-sozum-soz-mulakat-belasini-kaldiracagiz-1052231323.html
Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız
Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’den yüksek puan alıp, mülakatlarda düşük puan verilmesi nedeniyle atanamayan öğretmen adayları ile görüştü. Kılıçdaroğluı... 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T17:39+0300
2021-12-29T17:39+0300
2021-12-29T18:20+0300
türkiye
chp
kemal kılıçdaroğlu
mülakat
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puanlar almalarına karşın sözlü mülakatlarda düşük puanlar verilerek kamu görevine atanamayanlarla bir araya geldi.”Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, bakanlığın Danıştay’ın kararına uymadığını söyledi.Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:Daha sonra mülakat gerekçesiyle ataması yapılmayan öğretmen adayları kürsüye gelerek konuştu.Salihcan Büyükaydın, KPSS sınavından 79.72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. olduğunu ifade ederek, “Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. İki gün öncesinde de bu sözlü sınav sonucumun 56’ya düşürüldüğünü gördüm, tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. İki gündür yollardayım, kurum kurum geziyorum, çalmadık kapı bırakmadık deyim yerindeyse. İki gündür sadece 4 saat uyudum. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizim emeğimizin, hakkımızın bize tekrar geri verilmesini umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer arkadaşlarıma da söz hakkı vermek istiyorum” diye konuştu.Lise matematikte Türkiye 68.'si olan Fuat Korkmaz, 733 kontenjan arasından bu dereceyi yaptığını söyleyerek, “Günlerimi ailemden, çocuğumdan feragat ederek, çalışarak geçirerek bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen, mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben şu anda 55 puan aldım ve benim gibi bir, on, yüz değil bin kişiye yakın böyle arkadaşımız var ve çok mağduruz. Adalet istiyoruz, hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim” dedi.Hatice Ulubay felsefe grubu öğretmeni olduğunu ve alanında kontenjanın 149 kişi bulunduğunu aktararak, “Ben ilk 100’ün içindeydim. Puanım 87.75. Ben de elendim. Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimdeki puanımla -3 ay önce girdim- puan aynı verildi. 81,5’tu 82’ye yuvarlandı fakat şimdiki mülakat puanım 54. Ben hala neden elendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum sadece" ifadelerini kullandı.Ahmet Yılmaz, özel eğitim öğretmeni olduğunu ve babasının kendisini okutmak için bel fıtığı hastalığına yakalandığını belirterek, “Şu anda hareket ederken bile zorlanıyor. Ama benim hakkım gasp edildi ve 55 verilerek benim atama hakkım elimden alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum” dedi.Daha sonra söz alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. CHP lideri paylaşımında, Milli Eğitim Bakanı Özer'den randevu talep ettiğini ancak kendisine geri dönüş yapılmadığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
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chp, kemal kılıçdaroğlu, mülakat
Kılıçdaroğlu: Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız
17:39 29.12.2021 (güncellendi: 18:20 29.12.2021)
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’den yüksek puan alıp, mülakatlarda düşük puan verilmesi nedeniyle atanamayan öğretmen adayları ile görüştü. Kılıçdaroğluı, “Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız, böyle bir rezalete asla izin vermeyeceğiz” dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamu Personel Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yüksek puanlar almalarına karşın sözlü mülakatlarda düşük puanlar verilerek kamu görevine atanamayanlarla bir araya geldi.
”Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, bakanlığın Danıştay’ın kararına uymadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Değerli basın mensupları, dünden itibaren bu ülkenin evlatlarından bir feryat yükseliyor. Bütün coğrafyada duyuluyor bu feryat. Halkın bunu görmesini isterim, 84 milyonun bunu görmesini isterim. Adaletsizliğe karşıysak, adaleti savunuyorsak; hakkı, hukuku ve adaleti yaşamımızın, hayatımızın önemli bir parçası haline getirmek istiyorsak bu adaletsizliği herkesin görmesini isterim. Ben anlatmayayım, adaletsizlikle karşı karşıya kalan evlatlarımız anlatsın. Buyurun.
Daha sonra mülakat gerekçesiyle ataması yapılmayan öğretmen adayları kürsüye gelerek konuştu.
Salihcan Büyükaydın, KPSS sınavından 79.72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303. olduğunu ifade ederek, “Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. İki gün öncesinde de bu sözlü sınav sonucumun 56’ya düşürüldüğünü gördüm, tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. İki gündür yollardayım, kurum kurum geziyorum, çalmadık kapı bırakmadık deyim yerindeyse. İki gündür sadece 4 saat uyudum. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. İnşallah bizim emeğimizin, hakkımızın bize tekrar geri verilmesini umuyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Diğer arkadaşlarıma da söz hakkı vermek istiyorum” diye konuştu.
Lise matematikte Türkiye 68.'si olan Fuat Korkmaz, 733 kontenjan arasından bu dereceyi yaptığını söyleyerek, “Günlerimi ailemden, çocuğumdan feragat ederek, çalışarak geçirerek bu dereceyi, bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen, mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben şu anda 55 puan aldım ve benim gibi bir, on, yüz değil bin kişiye yakın böyle arkadaşımız var ve çok mağduruz. Adalet istiyoruz, hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Teşekkür ederim” dedi.
Hatice Ulubay felsefe grubu öğretmeni olduğunu ve alanında kontenjanın 149 kişi bulunduğunu aktararak, “Ben ilk 100’ün içindeydim. Puanım 87.75. Ben de elendim. Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimdeki puanımla -3 ay önce girdim- puan aynı verildi. 81,5’tu 82’ye yuvarlandı fakat şimdiki mülakat puanım 54. Ben hala neden elendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum sadece" ifadelerini kullandı.
Ahmet Yılmaz, özel eğitim öğretmeni olduğunu ve babasının kendisini okutmak için bel fıtığı hastalığına yakalandığını belirterek, “Şu anda hareket ederken bile zorlanıyor. Ama benim hakkım gasp edildi ve 55 verilerek benim atama hakkım elimden alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum” dedi.
Daha sonra söz alan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
Az önce konuşan dört arkadaşımız bizim evlatlarımız yani Türkiye’nin bugünü ve geleceği. Onlara özür borcumuz var yapılan bu işlemler dolayısıyla. Fakat bırakın özür dilemeyi yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan Beye sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bu haksızlığı o nedenle 84 milyonun duymasını istedim. Vicdan sahibi herkesin elini vicdanına koyması lazım. Dün akşam, yüksek puan alan fakat sözlüde elenen Sahra adlı kızımızla görüştüm. Önce kendisini yüksek puan aldığı için kutladım. Bana şunu söyledi, Çok üzgünüm keşke bu puanı almasaydım. En azından bir gerekçem olurdu. En azından ben yüksek puan alamadığım için mülakata da çağırmadılar derdim” diyor.
Halkımıza seslenmek isteriz. Adaletin olmadığı bir yerde huzur olur mu? Adaletin olmadığı bir yerde bereket olur mu? Bu çocukların hayatını çalmak kimin hakkıdır, kim böyle bir hakkı kendi üstüne alıyor? Bu çocukların geleceğini nasıl çalıyorlar? Adaletsizce nasıl alıyorlar, nasıl gasp ediyorlar? Buna hepimizin itiraz etmesi lazım. Doğudan, batıdan, güneyden, kuzeyden 84 milyonun da itiraz etmesi lazım; yazıktır, günahtır. Babaların, annelerin çocuklarını, evlatlarını nasıl yetiştirdiklerini, hangi fedakarlıklara katlandığını herhalde hepimiz biliriz. Her anne, baba bilir bunu. Her anne babanın emeğini çalmak, bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır, kime böyle bir yetki verilir?
Daha önce bu konuda benzer olaylar çıktığında olay Danıştay’a yansıdı. Danıştay’ın verdiği bir karar var, “Mülakatta artı 3, eksi 3 puan verebilirsiniz” diyor. Bir puan aralığı belirliyor. KPSS’de aldığı puanla mülakatta verilecek puan aralığını belirliyor. Buna uymuyorlar. Yani Danıştay kararına uymuyorlar. Danıştay kararına uymayan bir yönetim olabilir mi, yargı kararına uymayan bir yönetim olabilir mi? Aklımızın almadığı, düşünemediğimiz olaylar Türkiye’de gerçekleşiyor. Bu karar çıktıktan sonra Milli Eğitim Komisyonunda bütün siyasi partilerin temsilcileri hep beraber Danıştay’ın bu kararına uyulması konusunda görüş birliği sağladılar. Grubu olan bütün siyasi partilerin temsilcileri oradaydı. AK Parti de, CHP de, İYİ Parti de, HDP de oradaydı ve bu konuda görüş birliği sağladılar. Görüş birliğine dahi uyulmuyor. Yazık günah değil mi bu çocuklara?
Bu evlatlarımızın hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Her türlü hukuki desteği vereceğiz. Haklarını alıncaya kadar da mücadele edeceğiz. Saray da bunu çok iyi bilsin, sarayın şürekâları da çok iyi bilsin. Birilerinin hakkını birilerine yetirmeyeceğiz. Herkesin hakkı kendisine ait olmalıdır. Birilerinin hakkını birilerine yedirirseniz, torpili getirirseniz, adam kayırmacılığı getirirseniz bu işler düzelmez.
O nedenle ben bu arkadaşların huzurunda da milletime açık ve net söz veriyorum: Allah’ın izniyle iktidar olduğumuzda bu mülakat belasını kaldıracağım. Ne mülakatı kardeşim, KPSS’ye giriyor, kim kaç puan alıyorsa puanına göre yerleştireceksiniz, bitti bu kadar! Benim adamım olsun, onun adamı olsun, onun dayısı olsun, onun akrabası olsun. Dayısı olmayan ne yapacak, akrabası olmayan ne yapacak, yakını olmayan ne yapacak? Bu ülkenin garibi ne yapacak, fukarası ne yapacak, boğazından kesip evladını yetiştiren anne ne yapacak, baba ne yapacak?
Sözüm söz, bu mülakat belasını kaldıracağız, böyle bir rezalete asla izin vermeyeceğiz.
Bu arkadaşlarımızın hakkını da, hukukunu da sonuna kadar destekleyeceğiz ve her türlü hukuki desteği de vereceğiz.
Kemal Kılıçdaroğlu daha sonra konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
CHP lideri paylaşımında, Milli Eğitim Bakanı Özer'den randevu talep ettiğini ancak kendisine geri dönüş yapılmadığını söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:
"KPSS’deki mülakat rezilliğini konuşmak üzere, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den randevu talep ettim, hâlâ ses yok. Anlaşılan eğitimden daha önemli işleri var. Saray Hükümeti görüşmelerden kaçarak, bu işleri sümen altı edebileceğine inanıyor. Yanılıyor. Erdoğan, gençlere propaganda yaparsın, şiir okursun, şarkı söylersin. Oy için yapmayacağın şey yoktur senin. Sonra bir kısım gencin haklarını gasp edersin, beslemelerine peşkeş çekersin. Bakanından yanıt bekliyorum, haberin olsun!"