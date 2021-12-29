Rusya Sağlık Bakanı: 78 milyondan fazla kişiye aşısının ilk dozu yapıldı

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Muraşko, “78 milyondan fazla Rusya vatandaşına koronavirüsün ilk dozu yapıldı” ifadelerini kullandı.Aşılamanın hastalığa karşı koymak konusundaki başlıca tedbir olduğunu belirten Muraşko, gelecek yıl pandeminin bitmesini umduğunu söyledi.Rus Bakan, ülkedeki 60 yaş üstü kişilerin yüzde 67’sinin aşılandığını, yaklaşık 547 bin Kovid-19 hastasının da şu anda tedavi gördüğünü ekledi.Koronavirüsle mücadele merkezi de 24 Aralık itibarıyla ilk dozun 77 milyon 876 bin 905, iki dozun 73 milyon 106 bin 249 kişiye yapıldığını bildirmişti.Golikova: Kolektif bağışıklık düzeyi yüzde 61.1Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise “Aşılama sayesinde kolektif bağışıklık oranı yüzde 61.1 seviyesine çıktı, ancak bu yeterli değil” dedi.Eylül sonundan beri en düşük günlük vaka sayısıDiğer yandan Rusya’da gün içinde 21 bin 922 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 28 Eylül’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 10 milyon 437 bin 152’ye yükseldi.Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 935 oldu. Toplam can kaybı 306 bin 90’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 43 bin 961 artarak 9 milyon 337 bin 447’ye ulaştı.
Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede 78 milyondan fazla kişiye koronavirüsün ilk aşısının yapıldığını söyledi. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova da kolektif bağışıklık oranının yüzde 61.1’e çıktığını ifade etti.
Rossiya 24 televizyonunda konuşan Muraşko, “78 milyondan fazla Rusya vatandaşına koronavirüsün ilk dozu yapıldı” ifadelerini kullandı.
Aşılamanın hastalığa karşı koymak konusundaki başlıca tedbir olduğunu belirten Muraşko, gelecek yıl pandeminin bitmesini umduğunu söyledi.
Rus Bakan, ülkedeki 60 yaş üstü kişilerin yüzde 67’sinin aşılandığını, yaklaşık 547 bin Kovid-19 hastasının da şu anda tedavi gördüğünü ekledi.
Koronavirüsle mücadele merkezi de 24 Aralık itibarıyla ilk dozun 77 milyon 876 bin 905, iki dozun 73 milyon 106 bin 249 kişiye yapıldığını bildirmişti.
Golikova: Kolektif bağışıklık düzeyi yüzde 61.1
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova ise “Aşılama sayesinde kolektif bağışıklık oranı yüzde 61.1 seviyesine çıktı, ancak bu yeterli değil” dedi.
Eylül sonundan beri en düşük günlük vaka sayısı
Diğer yandan Rusya’da gün içinde 21 bin 922 koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, 28 Eylül’den beri kaydedilen en düşük günlük vaka sayısı. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı ise 10 milyon 437 bin 152’ye yükseldi.
Gün içinde hayatını kaybeden kişi sayısı 935 oldu. Toplam can kaybı 306 bin 90’a çıktı. İyileşenlerin sayısı da 43 bin 961 artarak 9 milyon 337 bin 447’ye ulaştı.