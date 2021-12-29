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Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi, 142 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi, 142 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T21:33+0300
2021-12-29T21:33+0300
2021-12-29T21:37+0300
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türkiye’de kovid-19 salgını
Türkiye'de son 24 saatte 36 bin 684 yeni vaka tespit edildi, 142 kişi hayatını kaybetti
21:33 29.12.2021 (güncellendi: 21:37 29.12.2021)
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Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 Kovid-19 testi yapıldı, 36 bin 684 kişinin testi pozitif çıktı, 142 kişi yaşamını yitirdi.