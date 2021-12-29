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Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a penaltılar sonucunda 6-5 yenilerek kupaya veda etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-29T00:05+0300
2021-12-29T00:05+0300
2021-12-29T00:17+0300
galatasaray
denizlispor
ziraat türkiye kupası
spor
kupa
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta Denizlispor'a penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti.
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galatasaray, denizlispor, ziraat türkiye kupası, kupa
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
00:05 29.12.2021 (güncellendi: 00:17 29.12.2021)
Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a penaltılar sonucunda 6-5 yenilerek kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta Denizlispor'a penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti.