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https://tr.sputniknews.com/20211229/ziraat-turkiye-kupasinda-galatasaray-altas-denizlispora-6-5-yenilerek-kupaya-veda-etti-1052206074.html
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a penaltılar sonucunda 6-5 yenilerek kupaya veda etti. 29.12.2021, Sputnik Türkiye
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galatasaray
denizlispor
ziraat türkiye kupası
spor
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Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta Denizlispor'a penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti.
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galatasaray, denizlispor, ziraat türkiye kupası, kupa

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a yenilerek kupaya veda etti

00:05 29.12.2021 (güncellendi: 00:17 29.12.2021)
© İHAGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2021
© İHA
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Ayrıntılar geliyor
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Altaş Denizlispor'a penaltılar sonucunda 6-5 yenilerek kupaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Galatasaray, normal süresi ve uzatma dakikaları 3-3 biten maçta Denizlispor'a penaltılar sonucu mağlup olarak turnuvaya veda etti.
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