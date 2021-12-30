https://tr.sputniknews.com/20211230/ekonomik-guven-endeksi-aralikta-yuzde-18-geriledi-1052249822.html

Ekonomiye güven 7 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomiye güven 7 ayın en düşük seviyesinde

Ekonomik güven endeksi, aralık ayında 97,6 değerini alarak 7 ayın en düşük seviyesine geriledi. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T10:16+0300

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ekonomi

tüik

ekonomik güven endeksi

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Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.Buna göre, endeks kasımda 99,3 iken aralıkta yüzde 1,8 gerileyerek 97,6'ya düştü. Böylece, endeks mayıs ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Tüketici güven endeksi geçen aya göre aralıkta yüzde 3,1 azalarak 68,9, reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 düşüşle 110,1, hizmet sektörü güven endeksi de yüzde 0,5 gerileyerek 118,8 değerini aldı.Aynı dönemde perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 azalışla 121,5'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,9 düşüşle 90'a geriledi.

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tüik, ekonomik güven endeksi