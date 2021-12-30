https://tr.sputniknews.com/20211230/hong-kong-demokrasi-hareketinin-son-onemli-yayin-organi-da-polis-baskininin-ardindan-kapandi-1052268657.html

Hong Kong demokrasi hareketinin son önemli yayın organı da polis baskınının ardından kapandı

Hong Kong demokrasi hareketinin son önemli yayın organı da polis baskınının ardından kapandı

Çin'e bağlı Hong Kong özerk bölgesinde polis baskınına uğrayan muhalif medya kuruluşları arasına katılan Stand News, mal varlıklarına el konulup iki... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T19:32+0300

2021-12-30T19:32+0300

2021-12-30T19:57+0300

dünya

çin

hong kong

gözaltı

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haber

el koyma

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mal varlığı

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Çin'in geçen yıl Hong Kong'da uygulamaya başladığı ulusal güvenlik yasasının son hedefi olan Stand News, dün 200'den fazla polis memurunun baskınına uğradı. Haber sitesinin mal varlıklarına el konulurken, görevdeki editörler, eski editörler ve eski yönetim kurulu üyelerinden oluşan 7 kişi gözaltına alındı, bazı kişiler de soruşturmaya yardım etmeleri gerekçesiyle polis tarafından götürüldü, bilgisayarlara ve belgelere el konuldu. 'Halkı isyana kışkırtma komplosuyla' suçlanıyorlarYaşları 34-73 arasında değişen 4'ü kadın 7 kişi ve haber sitesinin gerisindeki kurumsal varlık olan Best Pencil (Hong Kong) Limited, 'halkı isyana kışkırtmaya yönelik yayın yapma komplosu kurmakla' suçlanıyor.İçlerinde eski genel yayın yönetmeni Chung Pui-kuen, genel yayın yönetmeni vekili Patrick Lam, Hong Kong demokrasi hareketinin liderlerinden birine dönen şarkıcı ve eski yönetim kurulu üyesi Denise Ho, diğer eski kurul üyeleri Margaret Ng, Christine Fang ve Chow Tat-chi var. Gözaltına alınan 7. kişinin, Chung'un daha önce baskına uğrayıp kapanmak zorunda kalan Apple Daily'nin editörü olarak zaten hapiste bulunan eşi Chan Pui-man olduğu sanılıyor.Bunun üzerine Stand News, artık web sitesini güncellemeyeceğini, sosyal medya içeriğini kaldıracağını, ofislerini kapatacağını açıkladı. 4 kişi kefaletle serbestSulh Ceza Mahkemesi Yargıcı Peter Law, eski genel yayın yönetmeni Chung Pui-kuen ve genel yayın yönetmeni vekili Patrick Lam'ın kefaletle serbest kalma talebini reddetti. Denise Ho, Margaret Ng, Chow Tat-chi ve Christine Fang ise kefaletle serbest bırakıldı. Blinken: Basını hedef almayı kesin, gazetecileri serbest bırakınBasın örgütleri ve Batılı hükümetlerin Stand News baskınına yönelik kınamalarının başını çeken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gözaltıların 'adil olmadığını' söyleyerek serbest bırakılmalarını istedi. Çin ve Hong Kong yetkililerine 'Hong Kong'un özgür ve bağımsız medyasını hedef almayı kesme' çağrısı yapan Blinken, bunun 1997'de Britanya yönetiminden Çin yönetimine geçmiş finans merkezi bölgenin 'yaşayabilirliği ve itibarına zarar verdiğini' dile getirdi. Hong Kong yönetimi: Gazetecilik faaliyeti değilHong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'den 'halkı isyana kışkırtan ulusal güvenlik tehdidine karşı yasaların gereğinin yerine getirildiği ve bölge basınının baskı altında olmadığı' yanıtı geldi. Hong Kong yönetiminin 2 numarası ve en önemli bakanı John Lee, 'polis baskınını desteklediği, medyayı kendi kişisel siyasi amaçları ve diğer çıkarları için araç olarak kullanmanın yasaya aykırı olup ulusal güvenliği tehdit ettiği ve aynı zamanda basın özgürlüğüne zarar verdiğini' söyledi. Pekin: Kara koyunlardan hesap sorulacakPekin'in Hong Kong İrtibat Ofisi, Stand News'u "Başkalarını şiddet kullanmaya ve hatta ülkeyi bölmeye teşvik eden makaleler yayımlamaya devam eden baştan sona bir siyasi örgüt" diye tanımladı. Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Ofisi, "Gazetecilik kisvesi altında ulusal güvenliği tehlikeye atan faaliyetlerde bulunanlar, basın özgürlüğünü zedeleyen kara koyunlardır ve onlardan hesap sorulacaktır" dedi. Demokrasi yanlılarının son kalesiydiHong Kong'daki demokrasi yanlısı gösterilerin zamanla ayrılıkçı ve ABD-Britanya müdahalesi çağıran karaktere bürünmesinin tetiklediği Pekin'in ulusal güvenlik yasası dayatması, demokrasi hareketiyle bağlantılı medyayı vurdu. Bu yıl girişimci-aktivist Jimmy Lai'nin sahibi olduğu Apple Daily gazetesinin kapanmasının ardından, Stand News en önde gelen demokrasi yanlısı yayın olarak kalmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210623/mal-varliklari-dondurulan-hong-kongun-muhalif-gazetesi-apple-daily-yayin-hayatina-son-verdi-1044801900.html

https://tr.sputniknews.com/20210723/hong-kongda-cini-hain-kurt-olarak-gosteren-cocuk-kitaplari-basan-terapistlere-gozalti-baslarina-1045036866.html

https://tr.sputniknews.com/20201112/hong-kongda-ulusal-guvenlik-gerekcesiyle-vekilliklerin-dusurulmesi-krizi-cin-britanya-ortak-1043214730.html

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çin, hong kong, gözaltı, polis baskını, haber, el koyma, web sitesi, gazete, mal varlığı