https://tr.sputniknews.com/20211230/kufurlu-konusan-komsusunun-evini-basip-silahla-vurdu-1052246613.html

Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu

Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu

Adana’da bir kişi bağırarak küfür eden komşusunun evini elinde silahla bastı. Şüpheli şahıs komşusunu evinin içerisinde ayağından tabancayla vurarak yaraladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T06:49+0300

2021-12-30T06:49+0300

2021-12-30T06:49+0300

türkiye

adana

küfür etmek

silah

komşu

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Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Ş.D (19), bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A. ile sözlü olarak aralarında tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesiyle, M.Ş.D elinde silahla Emrah A’nın evine zorla girdi. Ardından M.Ş.D, Emrah A’yı tabanca ile ayağından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah A’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.Polis olayın şüphelisini yakalaması için çalışma başlattı.

türkiye

adana

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adana, küfür etmek, silah, komşu