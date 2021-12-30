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Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu
Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu
Adana’da bir kişi bağırarak küfür eden komşusunun evini elinde silahla bastı. Şüpheli şahıs komşusunu evinin içerisinde ayağından tabancayla vurarak yaraladı. 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T06:49+0300
2021-12-30T06:49+0300
türkiye
adana
küfür etmek
silah
komşu
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Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Ş.D (19), bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A. ile sözlü olarak aralarında tartışma yaşandı.Tartışmanın büyümesiyle, M.Ş.D elinde silahla Emrah A’nın evine zorla girdi. Ardından M.Ş.D, Emrah A’yı tabanca ile ayağından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah A’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.Polis olayın şüphelisini yakalaması için çalışma başlattı.
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adana, küfür etmek, silah, komşu

Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu

06:49 30.12.2021
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu
Küfürlü konuşan komşusunun evini basıp silahla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© İHA / SÜLEYMAN CENK İDAYE
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Adana’da bir kişi bağırarak küfür eden komşusunun evini elinde silahla bastı. Şüpheli şahıs komşusunu evinin içerisinde ayağından tabancayla vurarak yaraladı.
Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre, M.Ş.D (19), bağırarak küfürlü konuşan komşusu Emrah A. ile sözlü olarak aralarında tartışma yaşandı.
Tartışmanın büyümesiyle, M.Ş.D elinde silahla Emrah A’nın evine zorla girdi. Ardından M.Ş.D, Emrah A’yı tabanca ile ayağından vurarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Emrah A’yı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı.
Polis olayın şüphelisini yakalaması için çalışma başlattı.
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