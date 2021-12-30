Muharrem İnce: Tahminime göre iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor

“Değerli arkadaşlarım, şeffaf bir ülke haline geleceğiz. Öncelikli sektörlerimizi belirleyeceğiz. Dijital teknoloji, ilaç sanayi, tarım, turizm, tarıma dayalı sanayi, savunma sanayini öncelikli hale getireceğiz. Beş yıldızlı demokrasiyi kurmadan, beş yıldızlı turizme sahip olamayız. 100 milyon turist, 100 milyar dolar turizmden gelir hedeflerimiz arasında olacak. Mutlaka bağımsız bir merkez bankası yapacağız. Merkez bankası başkanım demeyeceğiz, sayın merkez bankası başkanı diyeceğiz. Yazılımın üssü haline getireceğiz Türkiye’yi. Film sektörünü, markayı, modayı yeniden konuşacağız. Bir de tasarruf kısmı var. Kriz anlarında tasarruf da önemlidir. Gelecek için üretimi düşüneceğiz ama tasarrufu da düşüneceğiz. Başta Odalar Borsalar Birliği olmak üzere TOBB gibi kuruluşların kasalarında milyar dolarlar var. Bunları üyelerine aktaracağız. Önümüzdeki seçimde bir çağrıda buluyorum, hiç bir siyasi parti hazineden yardım almasın. Biz nasıl şu anda hazine yardımı almadan bu gördüğünüz gönüllülerle masraflarımızı karşılıyorsak, bir defaya mahsus; bu kriz döneminde siyasi partiler hazine yardımı almasınlar ve bu yardım fakir fukaraya verilsin. Siyasi partiler de kendi gönüllüleriyle kampanyalarını yürütsün. Bu fakir milletten aldıkları paralarla, sokaklara parti bayraklarını asmasınlar. Hem adalet sağlansın, hepimiz birlikte olalım hem de fakir fukaraya bir katkısı olsun. Yine gıda ve temel ihtiyaçlarda KDV ve ÖTV’nin mutlaka düşürülmesi lazım. Bunun mutlaka olması lazım. Benim tahminim, iktidar 26 Haziran’da seçim yapmayı planlıyor. Nereden çıkardınız bunu derseniz, sınavların tarihlerini değiştirdi. 26 Haziran’ı boş bıraktı. Eğer öyle olacaksa hem şimdi bir hazine yardımı alacaklar, hem de seçim parası alacaklar. İki kere, bu yazıktır günahtır. Bu hazine yardımı ve seçim paralarından vazgeçip, bunu millete verip, eşit şartlarda rekabet etmeliyiz. Bu mülakat sistemiyle gençlerin içini acıtanlara, bu çocuklara haksızlık yapanlara, bu çocukları eleyenlere de Allah da sizin belanızı versin”