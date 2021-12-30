https://tr.sputniknews.com/20211230/rusyada-koronaviruse-karsi-yeni-ilac-tescil-edildi-1052250593.html

Rusya’da koronavirüse karşı yeni ilaç tescil edildi

Rusya’da koronavirüse karşı yeni ilaç tescil edildi

Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı Kovid-19 geçiren kişilerin plazmaları üzerinden geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacı, klinik testlerin başarılı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T10:47+0300

2021-12-30T10:47+0300

2021-12-30T10:47+0300

rostec

ilaç

koronavirüs

kovid-19

natsimbio

kovid-globulin

rusya sağlık bakanlığı

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Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in açıklamasına göre, şirketin iştiraki Natsimbio tarafından geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacın, klinik testler sırasında etkili, güvenli ve koronavirüsü etkisiz hale getirilebilen bir ilaç olduğu görüldü. Testlerin neticesinde ilaç kalıcı tescil sertifikası aldı. İlaçta koronavirüse karşı antikor bulunuyor. Bu ilacın kullanılmasının organizmaya hastalığın daha ağır hale gelmesini engellemekte yardımcı olduğu belirtiliyor. Natsimbio şirketi Genel Müdürü Andrey Zagorskiy, “İlacın üretiminde yalnızda Kovid-19’a karşı yüksek antikor seviyesine sahip donörlerden alınan plazma kullanılıyor” dedi.

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rostec, ilaç, koronavirüs, kovid-19, natsimbio, kovid-globulin, rusya sağlık bakanlığı