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Rusya’da koronavirüse karşı yeni ilaç tescil edildi
Rusya’da koronavirüse karşı yeni ilaç tescil edildi
Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı Kovid-19 geçiren kişilerin plazmaları üzerinden geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacı, klinik testlerin başarılı... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-30T10:47+0300
2021-12-30T10:47+0300
rostec
ilaç
koronavirüs
kovid-19
natsimbio
kovid-globulin
rusya sağlık bakanlığı
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Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in açıklamasına göre, şirketin iştiraki Natsimbio tarafından geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacın, klinik testler sırasında etkili, güvenli ve koronavirüsü etkisiz hale getirilebilen bir ilaç olduğu görüldü. Testlerin neticesinde ilaç kalıcı tescil sertifikası aldı. İlaçta koronavirüse karşı antikor bulunuyor. Bu ilacın kullanılmasının organizmaya hastalığın daha ağır hale gelmesini engellemekte yardımcı olduğu belirtiliyor. Natsimbio şirketi Genel Müdürü Andrey Zagorskiy, “İlacın üretiminde yalnızda Kovid-19’a karşı yüksek antikor seviyesine sahip donörlerden alınan plazma kullanılıyor” dedi.
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rostec, ilaç, koronavirüs, kovid-19, natsimbio, kovid-globulin, rusya sağlık bakanlığı

Rusya’da koronavirüse karşı yeni ilaç tescil edildi

10:47 30.12.2021
© Sputnik / , / Fotoğraf bankasına girRusya- Koronavirüs
Rusya- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2021
© Sputnik / ,
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Rusya Sağlık Bakanlığı, koronavirüse karşı Kovid-19 geçiren kişilerin plazmaları üzerinden geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacı, klinik testlerin başarılı geçmesinin ardından tescilledi.
Rus devlet teknoloji şirketi Rostec’in açıklamasına göre, şirketin iştiraki Natsimbio tarafından geliştirilen Kovid-globulin isimli ilacın, klinik testler sırasında etkili, güvenli ve koronavirüsü etkisiz hale getirilebilen bir ilaç olduğu görüldü. Testlerin neticesinde ilaç kalıcı tescil sertifikası aldı.
İlaçta koronavirüse karşı antikor bulunuyor. Bu ilacın kullanılmasının organizmaya hastalığın daha ağır hale gelmesini engellemekte yardımcı olduğu belirtiliyor.
Natsimbio şirketi Genel Müdürü Andrey Zagorskiy, “İlacın üretiminde yalnızda Kovid-19’a karşı yüksek antikor seviyesine sahip donörlerden alınan plazma kullanılıyor” dedi.
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