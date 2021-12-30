https://tr.sputniknews.com/20211230/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybasi-sigara-ve-alkole-zam-yolda-1052267069.html

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve alkole zam yolda

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve alkole zam yolda

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alkollü içeceklere yüzde 30-35, sigaralara ise en az 3... 30.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-30T18:23+0300

2021-12-30T18:23+0300

2021-12-30T18:23+0300

ekonomi

sigara

alkol

zam

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Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan alkole ve sigaraya yeni zam gündemi olduğunu duyurdu. Aybaş paylaşımında, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor. Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez" dedi.Aybaş'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:

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sigara, alkol, zam