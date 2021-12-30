EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Sigara ve alkole zam yolda
© DHATekel bayi / alkol
© DHA
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, alkollü içeceklere yüzde 30-35, sigaralara ise en az 3 lira zam beklendiğini yazdı.
Özgür Aybaş, sosyal medya hesabı Twitter'dan alkole ve sigaraya yeni zam gündemi olduğunu duyurdu.
Aybaş paylaşımında, "Alkole gelecek zam oranı yüzde 30-35 arası konuşuluyor. Sigaralara da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez" dedi.
Aybaş'ın sosyal medya paylaşımında şu ifadeler kullanıldı:
"Alkole gelecek zam oranı % 30/35 arası konuşuluyor sigaralara’da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez. ÖTV kaldırılsın fiyatlar düşsün kaçağa teşvik azalsın devlette vergi kaybından dolayı zarar etmesin yoksa bu zamlar kaçağın yolunu dahada çok açacak ölümler devam edecek."
Alkole gelecek zam oranı % 30/35 arası konuşuluyor sigaralara’da en az 3 TL zam bekleniyor umarım gelmez. ÖTV kaldırılsın fiyatlar düşsün kaçağa teşvik azalsın devlette vergi kaybından dolayı zarar etmesin yoksa bu zamlar kaçağın yolunu dahada çok açacak ölümler devam edecek.— Özgür Aybaş Tekel Bayii (@AybasOzgur) December 30, 2021