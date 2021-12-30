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https://tr.sputniknews.com/20211230/turkiyenin-yeni-hava-savunma-sistemi-goreve-hazir-1052261107.html
Türkiye’nin yeni hava savunma sistemi göreve hazır
Türkiye’nin yeni hava savunma sistemi göreve hazır
Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR O+’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kabul faaliyetleri harp başlıklı atış testiyle tamamlandı ve sistem bütün... 30.12.2021, Sputnik Türkiye
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infografik, hisar o+, инфографика

Türkiye’nin yeni hava savunma sistemi göreve hazır

16:22 30.12.2021
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Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi HİSAR O+’ın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne kabul faaliyetleri harp başlıklı atış testiyle tamamlandı ve sistem bütün unsurlarıyla tam kapasite göreve hazır hale geldi.
360 derece etkinliğe sahip sistem, en az 9 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yapabiliyor.
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