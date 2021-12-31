Altın fiyatları yılın son işlem gününü nasıl kapattı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yılın son gününü yüzde 2.79 artışla 780,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem gördü.