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https://tr.sputniknews.com/20211231/altin-fiyatlari-yilin-son-islem-gununu-nasil-kapatti-1052301719.html
Altın fiyatları yılın son işlem gününü nasıl kapattı?
Altın fiyatları yılın son işlem gününü nasıl kapattı?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yılın son gününü yüzde 2.79 artışla 780,20 liradan tamamladı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
yılbaşı
türkiye
altın
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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem gördü.
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yılbaşı, türkiye, altın

Altın fiyatları yılın son işlem gününü nasıl kapattı?

18:20 31.12.2021
© İHATakıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor
Takıda maliyeti düşürmek isteyen 8 ayar altına yöneliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı yılın son gününü yüzde 2.79 artışla 780,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 1.261,00 lira, Cumhuriyet altını 5.161,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 780,20 liradan işlem gördü.
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