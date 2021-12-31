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Avrasya Tüneli'nde yüzde 50 gece indirimi yapıldı
Avrasya Tüneli'nde yüzde 50 gece indirimi yapıldı
Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak 2022 saat 00.00'dan itibaren gece tarifesinde yüzde 50 indirim yapılırken daha önce tek yönlü olarak ücret alınan Boğaz köprülerinde... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T23:33+0300
2021-12-31T23:33+0300
türkiye
ücret
avrasya tüneli
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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
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ücret, avrasya tüneli

Avrasya Tüneli'nde yüzde 50 gece indirimi yapıldı

23:33 31.12.2021
© AAAvrasya Tüneli
Avrasya Tüneli - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© AA
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Avrasya Tüneli'nde 1 Ocak 2022 saat 00.00'dan itibaren gece tarifesinde yüzde 50 indirim yapılırken daha önce tek yönlü olarak ücret alınan Boğaz köprülerinde de köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünecek ve iki yönlü olarak alınacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.
15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde tek yönlü ücretlendirme yapıldığı anımsatılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirildi. Boğaz köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8,25 lira olarak belirlendi. Avrasya Tüneli'nde ise otomobil geçiş ücreti 05.00–00.00 arasında tek yönde 53 lira, 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli olarak 26,50 lira olarak belirlendi. Daha ekonomik, güvenli ve daha kısa sürede ulaşım imkanı sağlayan erişme kontrollü otoyolların, Boğaz köprülerinin ve Avrasya Tüneli'nin servis sürelerinin uzatılması ve vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla yapılan düzenlemede bakım-işletme maliyetlerindeki artışlar ile işçilik ve malzeme fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındı."
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