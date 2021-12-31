https://tr.sputniknews.com/20211231/erdogan-muhalefet-var-ya-onlarin-hepsi-hasan-karakaya-arkasindan-nal-toplar-nal-1052297148.html

Erdoğan: Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal

Erdoğan: Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na katılıyor. Erdoğan, "Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T15:32+0300

2021-12-31T15:32+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

hasan karakaya

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

türkiye

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2021

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recep tayyip erdoğan, türkiye, hasan karakaya