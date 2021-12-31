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Erdoğan: Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal
15:32 31.12.2021 (güncellendi: 16:01 31.12.2021)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomist ve akademisyenlerle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Erdoğan, programda konuşma yaptı.
© AA / Mustafa Kamacı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na katılıyor. Erdoğan, "Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
Hasan Karakaya en büyük hayalinin peygamber efendimizin dizinin dibinde ders dinlemek olduğunu söylemiştir. Hayır ile anılmayı murat ettiğini dile getirmiştir Karakaya.
Karakaya linç edilme pahasına özgürlükleri savunmayı sürdürmüştür
Köşesini kiraya verenlerden, zulme boyun eğenlerden olmamıştır. Darbecilere şirin görünmek uğruna prim vermemiş, haysiyetini korumuştur.
Dünyamda 2 kalem var ki beni çok etkilemiştir. Bir üstad Necip Fazıl Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. Bunlar kalemleriyle malum cephelere her zaman korku salmışlardır."
Muhalefet var ya, onların hepsi Hasan Karakaya arkasından nal toplar nal.
Basın yayın camiamızda darbeci zihniyetle samimi bir hesaplaşma yapılamadı. Bu kalemşörler, demokrasimize yönelik tüm girişimlerde tetikçilik yaptı. Gün oldu çapulcuyu savundu, gün oldu Türkiye'yi karaladılar.