'Fani Dünya Apartmanı' 9 yıldır DEDAŞ'tan elektrik alamıyor

‘Fani Dünya Apartmanı’ 9 yıldır DEDAŞ’tan elektrik alamıyor

Hastalıkları nedeniyle doktor tavsiyesi doğrultusunda köyde ev yaparak adını 'Fani Dünya Apartmanı' koyan 75 yaşındaki Hüseyin Elmas, 2 abonelik almasına... 31.12.2021

Diyarbakır’da yaşayan 75 yaşındaki Hüseyin Elmas, 9 yıldır yaptığı eve elektrik bağlanması için mücadele ediyor. 2013 yılında yaşadığı kalp ve şeker hastalığı nedeniyle tedavi gören Elmas, doktorunun tavsiyesi üzerine Alangör Köyü’nde ev yaparak buraya yerleşmek istedi. Şehirden uzakta yaptığı evde emekliliğini geçirme hayali kuran Elmas’ın bu hayali elektrik dağıtım şirketine takıldı. 2013 yılında Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş’den (DEDAŞ) 800 TL karşılığında 2 abonelik alan Elmas, 9 yıldır evine elektrik bağlanması için hukuk mücadelesi veriyor.‘Davaları kazandım ama ne elektrik veriyorlar ne de yol yapıyorlar’Yaptığı eve ‘Fani Dünya Apartmanı’ adını veren Elmas’ın tüm girişimleri sonuçsuz kalınca hakkını mahkemelerde aradı. Evine elektrik bağlanması ve yol açılması için açtığı davaları kazanmasına rağmen evine elektrik verilmeyen ve yolu yapılmayan Elmas, bütün olumsuzluklara rağmen mücadelesini sürdürmekte kararlı. Sputnik’e konuşan Elmas "Her şeyi kanunlara uygun bir şekilde yaptım. Davaları da kazandım ama hala ne elektrik veriyorlar ne de yol yapıyorlar. DEDAŞ’a gittim ‘bana abonelik verdiniz, parasını da verdim, ben mağdurum’ dedim. Keyfi davranıyorlar. Ne yaptıysam kanuna göre yaptım. Ben kanunlara uydum onların da kanuna uymasını istiyorum. Tapum var, yapı belgem var, kadastro yol haritası da var elimde” dedi.‘Diktiğim ağaçlar susuzluktan kurudu’Evine elektrik bağlanmadığı için eşi ve çocuklarını tekrar şehre gönderdiğini ve aylık 1.000 TL kira verdiğini söyleyen Elmas “Baktım mazot ve jeneratörle olmuyor, sulamayı bıraktım. Tarlada diktiğim ağaçlar susuzluktan kurudu. İki günde bir Diyarbakır’a gidip yemek getirmek zorundayım. Elektrik olmadığı için getirdiğim her şey bozuluyor. Çöpe atmak zorunda kalıyorum. Akşamları elimde fenerle geziyorum. Hep zorluk çekiyorum. Herkes geceleri aydınlıkta yaşarken ben ise karanlıkta yaşıyorum. Her ay 1500 TL boş yere masraf yapıyorum, yol ve çektiğim çile hariç” şeklinde konuştu.‘Mahkeme, DEDAŞ’ı haksız buldu’Elmas’ın avukatı Serhat Yüzak, 2 elektrik aboneliği olmasına rağmen 9 yıldır elektrik hattı bağlamayan DEDAŞ aleyhine dava açtıklarını söyledi. Yüzak “Diyarbakır Tüketici Mahkemesi DEDAŞ’ı haksız bularak, abonelik sözleşmesi olan müvekkilimin evine elektriğin çekilmesine karar verdi. Davayı kazandıktan sonra başvurduğumuz DEDAŞ ‘mahkeme kararı kesinleşinceye kadar elektriği bağlamam’ dedi. Bu keyfi bir karar. Eğer abone verdiyse oraya elektrik götürmek zorunda. Kamu yararı varsa DEDAŞ’ın elektrik hatları için kamulaştırma yetkisi var. Yol yapımı ve elektrik hattı için hiçbir kurum sorumluluk üstlenmedi. Teknoloji ve bilgi çağında müvekkilimin yaşadıkları ülkenin çok büyük bir ayıbıdır. Elektrik günümüz şartlarında ekmek ve su gibi bir ihtiyaç. İstenirse bir günde yapılır. Elmas, temel insani hakkı olan elektrik hakkından mahrum bir şekilde yaşamını sürdürmek zorundan bırakılıyor. 2020 yılında yaşanan bu ayıp ülkemize yakışmıyor” dedi.Yüzak, dosyanın istinafta usulen bozulduğunu, bunun üzerine yapılan yeni yargılamada davanın kabulüne karar verildiğini ve dosyanın tekrar DEDAŞ tarafından istinafa yollandığını anlattı.Yüzak, DEDAŞ’ın, karar kesinleşene kadar elektrik hattını çekmeyeceğini söylediğini aktardı.

