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Hırsızlık şüphelisinin peşine düşen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Hırsızlık şüphelisinin peşine düşen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi Abdürrezzak Kanat hayatını kaybetti. Çatışma esnasında 1 polis de yaralandı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T22:21+0300
2021-12-31T22:21+0300
türkiye
polis
bekçi
batman
çatışma
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Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu yaralanan bekçi Abdürrezzak Kanat, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat hayatını kaybetti.Valilikten açıklamaBatman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi ekiplerinin, hırsızlık olayı şüphelilerini yakalamaya çalışırken, şüpheli H.A. ve kardeşi M.A'nın silahlı saldırısına uğradıkları belirtildi.Açıklamada, "Çıkan çatışmada, çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat şehit olmuştur. Bir polis memurumuz yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi
türkiye
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polis, bekçi, batman, çatışma

Hırsızlık şüphelisinin peşine düşen ekibe ateş açıldı: 1 bekçi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

22:21 31.12.2021
© İHAOlay yeri, İstanbul, cinayet
Olay yeri, İstanbul, cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA
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Batman'da hırsızlık şüphelisini yakalamaya giderken saldırıya uğrayan bekçi Abdürrezzak Kanat hayatını kaybetti. Çatışma esnasında 1 polis de yaralandı.
Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen ekibe ateş açılması sonucu yaralanan bekçi Abdürrezzak Kanat, tedavi gördüğü hastane hayatını kaybetti.
Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat hayatını kaybetti.

Valilikten açıklama

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İluh Şehit Özkan Kocaer Polis Merkezi ekiplerinin, hırsızlık olayı şüphelilerini yakalamaya çalışırken, şüpheli H.A. ve kardeşi M.A'nın silahlı saldırısına uğradıkları belirtildi.
Açıklamada, "Çıkan çatışmada, çarşı ve mahalle bekçisi Abdürrezzak Kanat şehit olmuştur. Bir polis memurumuz yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıslar yaralı olarak ele geçirilmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi
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