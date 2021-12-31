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Kadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı
Kadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı
Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı. 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:48+0300
2021-12-31T14:48+0300
yaşam
istanbul
kadıköy
dalgıç
sokak hayvanları
hayvan
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İstanbul Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Topluluğu’ üyesi dalgıçlar son günlerde sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için Caddebostan Sahili’nde dalış topluluğunun danışmanı Metin Karadağ liderliği ve organizasyonunda dalış gerçekleştirdi. Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen dalışta, 25 dakikada yaklaşık 6 metre dalış yapan ekipler soğuk havaya aldırış etmedi. 'Amacımız hayvanların barınaklara kavuşması'Dalgıçlardan Saruhan Singen, “Derinlere saygı dalışı elemanı ve bir Atatürk’ün neferi olarak bu sene daldık. Fakat torbada çok kötü şeyler var. Onu şimdi çıkarmıyoruz. Hastalıkları hepsini kovuyoruz. Bu sene 2022 senesi için hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. En büyük amacımız da hayvanların güzelliklere kavuşması, barınaklara kavuşması için daldık“ dedi.'Onlara sahip çıkalım'Derinlere Saygı Topluluğu üyesi, Metin Karadağ ise “Yaklaşık 8 senedir hep toplum için toplumu uyandıracak etkinlikler yapmak için varız. Yeni yıl dalışımızı yaptık ve gündemde olan tek şey sokak canlarımızın yaşam hakkı için dalış yaptık. Denizin içi ve dışı dünya, bizim diğer canlılar ile paylaştığımız yer. Biz onların sahibi değiliz. Biz onlar gibi misafiriz. Onlarda bizim misafirlerimiz, onlara sahip çıkalım“ diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211230/haytap-baskani-senpolat-saldirgan-kopegin-sahibi-cinayet-sucundan-yargilanmali-1052269905.html
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istanbul, kadıköy, dalgıç, sokak hayvanları, hayvan

Kadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı

14:48 31.12.2021
© İHA / AYKUT ZOR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLATKadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı
Kadıköy’de sokak hayvanları için denize daldı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2021
© İHA / AYKUT ZOR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ - SEVGİ CANPOLAT
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Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Dalış Topluluğu’ üyesi dalgıçlar, sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek amacıyla Caddebostan Sahili’nde dalış yaptı.
İstanbul Kadıköy’de ‘Derinlere Saygı Topluluğu’ üyesi dalgıçlar son günlerde sokak hayvanlarına yapılan şiddete dikkat çekmek için Caddebostan Sahili’nde dalış topluluğunun danışmanı Metin Karadağ liderliği ve organizasyonunda dalış gerçekleştirdi.
Caddebostan'daki Türk Balıkadamlar Kulübü'nün desteğiyle gerçekleştirilen dalışta, 25 dakikada yaklaşık 6 metre dalış yapan ekipler soğuk havaya aldırış etmedi.

'Amacımız hayvanların barınaklara kavuşması'

Dalgıçlardan Saruhan Singen, “Derinlere saygı dalışı elemanı ve bir Atatürk’ün neferi olarak bu sene daldık. Fakat torbada çok kötü şeyler var. Onu şimdi çıkarmıyoruz. Hastalıkları hepsini kovuyoruz. Bu sene 2022 senesi için hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık, sıhhat ve mutluluk diliyorum. En büyük amacımız da hayvanların güzelliklere kavuşması, barınaklara kavuşması için daldık“ dedi.

'Onlara sahip çıkalım'

Derinlere Saygı Topluluğu üyesi, Metin Karadağ ise “Yaklaşık 8 senedir hep toplum için toplumu uyandıracak etkinlikler yapmak için varız. Yeni yıl dalışımızı yaptık ve gündemde olan tek şey sokak canlarımızın yaşam hakkı için dalış yaptık. Denizin içi ve dışı dünya, bizim diğer canlılar ile paylaştığımız yer. Biz onların sahibi değiliz. Biz onlar gibi misafiriz. Onlarda bizim misafirlerimiz, onlara sahip çıkalım“ diye konuştu.
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