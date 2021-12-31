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Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında
Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında
Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982’ye yükseldi. Böylelikle 22 Eylül’den beri ilk kez günlük vaka sayısı 21... 31.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-31T14:46+0300
2021-12-31T14:47+0300
rusya
koronavirüs
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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 20 bin 638 arttı ve 10 milyon 499 bin 982’ye çıktı. Başkent Moskova, St. Peterburg, Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 912 yükseldi. Pandemi boyunca 308 bin 860 can kaybı kaydedildi. İyileşenlerin sayısı da 40 bin 692 arttı ve 9 milyon 463 bin 919’a çıktı.
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rusya, koronavirüs

Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında

14:46 31.12.2021 (güncellendi: 14:47 31.12.2021)
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Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982’ye yükseldi. Böylelikle 22 Eylül’den beri ilk kez günlük vaka sayısı 21 binin altına düşmüş oldu.
Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 20 bin 638 arttı ve 10 milyon 499 bin 982’ye çıktı. Başkent Moskova, St. Peterburg, Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu.
Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 912 yükseldi. Pandemi boyunca 308 bin 860 can kaybı kaydedildi.
İyileşenlerin sayısı da 40 bin 692 arttı ve 9 milyon 463 bin 919’a çıktı.
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