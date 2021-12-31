https://tr.sputniknews.com/20211231/rusyada-22-eylulden-beri-gunluk-vaka-sayisi-ilk-kez-21-binin-altinda-1052295771.html

Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında

Rusya’da 22 Eylül’den beri günlük vaka sayısı ilk kez 21 binin altında

Rusya’da koronavirüs vaka sayısı son 24 saatte 20 bin 638 artarak 10 milyon 499 bin 982’ye yükseldi. Böylelikle 22 Eylül’den beri ilk kez günlük vaka sayısı 21... 31.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-31T14:46+0300

2021-12-31T14:46+0300

2021-12-31T14:47+0300

rusya

koronavirüs

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Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre vaka sayısı 20 bin 638 arttı ve 10 milyon 499 bin 982’ye çıktı. Başkent Moskova, St. Peterburg, Moskova bölgesi en çok vakanın görüldüğü yerler oldu. Gün içinde hayatını kaybedenlerin sayısı 912 yükseldi. Pandemi boyunca 308 bin 860 can kaybı kaydedildi. İyileşenlerin sayısı da 40 bin 692 arttı ve 9 milyon 463 bin 919’a çıktı.

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rusya, koronavirüs